Luego de asegurarse el paso a los cuartos de final de la Copa FA, Liverpool vuelve a jugar hoy, pero en la Premier League, en un juego en el que el colombiano Luis Díaz tendrá una nueva oportunidad de lucirse y de mantenerse en la alineación titular.

El equipo que dirige el alemán Jürgen Klopp, que marcha segundo, a seis puntos del Manchester City, enfrentará al West Ham, en la fecha 28 del torneo. El juego tendrá transmisión por ESPN, a partir de las 12:30 de la tarde.



Los objetivos de Jürgen Klopp con el Liverpool

Este viernes, el alemán dijo que su club luchará hasta el final por título de la Liga, algo que ya logró hace dos años, para romper una sequía de tres décadas.



“Disfruto la situación en la que estamos, pero hay muchos juegos. Tengo muchas ganas de ganar mañana (hoy), pero si perdemos, ustedes (periodistas) se sientan aquí y me dicen que la carrera por el título ha terminado y que no tengo suficiente capacidad para todos”, aseguró Klopp, quien fue nominado para el premio al mejor entrenador del mes en la Premier, junto a Mikel Arteta, del Arsenal; Eddie Howe, del Newcastle, y Ralph Hasenhunttl, del Southampton.



El alemán también alista su partido de vuelta en los octavos de final de la Liga de Campeones, contra el Inter, por lo cual podría haber novedades en la alineación. Ya en la Copa FA puso un equipo completamente alternativo.



“Lo único que hago es prepararme para West Ham, luego Inter, luego Brighton. Todos son tan difíciles...”, reconoció Klopp.



¿Y Díaz? El colombiano, que ya levantó su primer título con el Liverpool con apenas un mes como integrante de la plantilla (la Copa de la Liga), seguramente tendrá minutos en este encuentro, aunque no necesariamente como titular, teniendo en cuenta la cercanía del reto internacional.



De actuar este sábado, sería el cuarto partido en la Premier para el guajiro, quien ya anotó un gol y siempre fue titular en sus apariciones en el torneo. Pero quiere hacer muchos más.



