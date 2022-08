Luis Díaz tuvo este lunes su primer grito de la temporada 2022/2023. El guajiro, extremo del Liverpool, fue el encargado de anotar en el partido contra el Crystal Palace, de la segunda fecha de la Premier League.

Aunque el equipo de Jürgen Klopp esperaba otro marcador, el tremendo zapatazo de Díaz se llevó todos los elogios.



Tanta fue la emoción que el narrador argentino Bambino Pons estalló de alegría y sorprendió con un emotivo relato.



Díaz, como los Beatles

Luis Díaz, en acción contra Crystal Palace. Foto: EFE

"Goooooool de luisi, de luisi, de luisiiito, lalalalalala; fue luisi, fue luisi, fue luisiiito, lalalala...", fue el relato de Pons.



Su tonada hace referencia a una famosa canción de The Beatles llamada 'Ob-La-Di, Ob-La-Da' , grabada originalmente en su álbum homónimo, The Beatles.



a canción fue compuesta por Paul McCartney, pero acreditada a Lennon/McCartney. En 1976, la canción fue lanzada como un sencillo con 'Julia', en el lado B.



La letra 'ob la di ob la da, life goes on, bra', era una expresión del conguero nigeriano Jimmy Scott, que era conocido de McCartney.

#PREMIERxESPN🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



¡QUÉ GOLAZO DE LUIS DÍAZ! El cafetero dejó en el camino a varios y la puso contra un palo para el 1-1 de Liverpool.#ESPNenStarPlus 📺🍿https://t.co/9s9WqEFZTq pic.twitter.com/M8IOuFn8iS — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) August 15, 2022

No es la primera vez que Pons utiliza el ritmo de esta canción para versionar su canto de gol. En su momento lo hizo también con el exdelantero colombiano Juan Pablo Ángel, al que le decía "Angeli-Angeli, Angelito. Lalalala". Ángel fue delantero del Aston Villa inglés.

