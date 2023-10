Luis Díaz: la historia de su papá, su gran mentor y el motor de su carrera deportiva

El colombiano Luis Díaz se cayó de la convocatoria del Liverpool después de que este sábado sus padres fueran secuestrados en el departamento caribeño de La Guajira, de donde es oriundo el futbolista y por eso no estuvo presente con su equipo, aunque recibió dedicatoria por su situación.

El secuestro de sus padres, Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda, ocurrió cuando viajaban en una camioneta que fue interceptada por individuos que se movilizaban en motocicleta en la localidad de Barrancas, según las primeras informaciones, que también indican que la madre fue dejada en libertad gracias a la presión policial.



El director de la Policía, el general William Salamanca, se comunicó con el jugador del Liverpool Luis Díaz para acompañarle y explicarle que están haciendo todos los esfuerzos para buscar a su padre.



El oficial también le transmitió al jugador del Liverpool y de la selección colombiana, que dijo que está en contacto con su familia, su solidaridad ante esta situación y le aseguró que no están ahorrando "ningún esfuerzo" para encontrar a su padre.

Su padre, su motor

El Gaula de la Policía confirmó el secuestro de los padres del jugador de fútbol. Foto: Vanexa Romero.EL TIEMPO - Archivo particular

El papá de 'Lucho' es un hombre de fútbol, lo lleva en la sangre, como su hijo. Antes de que Luis irrumpiera en el balompié internacional, trabajó en una cocina en las minas del cerrejón, en La Guajira. Actualmente, tiene una escuela de fútbol en Barrancas, donde emplea su pasión para ayudar a los niños de su pueblo natal.



De hecho, en repetidas ocasiones, el '7' del Liverpool ha confesado que su padre fue quien lo instruyó en sus inicios, siendo su primer entrenador que tuvo en la niñez y a quien le debe gran parte de lo que es hoy .

Luis Díaz y su celebración de navidad en familia. Foto: Instagram

Tanto así, que don Luis Manuel no ha dudado en confesar: "El papá biológico y el de fútbol soy yo). Lucho es un muchacho que creció en Barrancas, y sus primeros pinitos como deportista arrancaron en la escuela de fútbol Cruz Valle Fútbol Club, que yo mismo era el entrenador, bueno aún soy, la escuela tiene 22 años. Ahí Lucho comenzó cuando tenía ocho años de haber iniciado y ahí fue avanzando poco a poco y cuando tuvo 10 años me dieron la oportunidad en Cerrejón en un campeonato y fue el mejor jugador del torneo”, mencionó Luis Manuel Díaz hace algún tiempo en ‘Blu Radio’.



"Nos dijeron que en Bogotá nos iban a ayudar, pero me quedé esperando y fue imposible, luego vi una convocatoria del Barranquilla FC y le dije que en La Guajira no tenemos la opción, me voy a Barranquilla, me sacrifiqué tres meses, donde queda la sede, y ahí me lo tuvieron en prueba, gustó y se quedó ahí, con procesos en Sub-17, Sub-20 y así”, comentó su padre sobre los inicios de Lucho.



Díaz es un agradecido con todo lo que ha hecho su familia para forjar su personalidad y su profesionalismo deportivo, el que ahora es ejemplo en el Liverpool inglés.



El cambio al fútbol inglés no fue sencillo para Díaz, que sin embargo tuvo una rápida adaptación. Su papá y su mamá han estado cerca de él en todo momento, en cada paso, aconsejándolo. Su papá no deja de inculcarle valores y cada que tienen la oportunidad se reúnen en familia, ya que Lucho es muy apegado a sus seres cercanos.



"Luis me llama antes de entrenar, cuando termina un partido, si le pasa algo o simplemente para saber cómo estamos”, dice su padre.

Gobierno, pendiente del padre de Lucho

El presidente Gustavo Petro aseguró este domingo que el Gobierno ha desplegado toda su capacidad para tratar de encontrar al padre del futbolista

Luis Díaz, delantero del Liverpool y de la selección nacional, secuestrado en el departamento caribeño de La Guajira.



Petro se refirió a este secuestro después de votar este domingo en Bogotá en las elecciones para alcaldes y gobernadores, y señaló este hecho como una de las perturbaciones del orden público antes de los comicios.



"Con el futbolista Luis Díaz hemos mantenido contacto por parte del Gobierno, de la Policía Nacional; se recuperó a su señora madre en el día de ayer y se tiene toda la disposición, se ha desplegado toda la fuerza pública para que se pueda recuperar a su señor padre", manifestó el presidente.





DEPORTES CON EFE Y AFP