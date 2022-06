Luis Díaz tuvo una gran Copa América el año pasado en Brasil y esa actuación con la Selección Colombia fue un impulso enorme para su carrera. Seis meses después firmó con el Liverpool, tras su paso por el Porto, y rápidamente se adaptó a la Premier League y fue figura.

Sin embargo, ese gran rendimiento en Inglaterra no lo pudo revalidar en la eliminatoria, en la que no pudo ayudar al equipo que dirigía Reinaldo Rueda para clasificar al Mundial de Catar 2022.



Rueda dejo el cargo y la Federación Colombiana de Fútbol designó en su reemplazo al argentino Néstor Lorenzo, que ya había trabajado en la Selección como asistente de su compatriota José Pékerman, en el proceso que llevó al equipo a las copas del mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018.

¿Armar la Selección alrededor de Luis Díaz?

Néstor Lorenzo. Foto: EFE

En ese nuevo proceso, Díaz ha sido señalado como el estandarte del nuevo equipo. Sin embargo, Díaz se quitó presión y dijo que lo que venga dependerá de todo el grupo.



"La responsabilidad es de todos. Ser un referente no quiere decir que la responsabilidad recaiga en un solo jugador. Iré haciendo mi trabajo, ganando cosas y sacando buenos resultados", dijo Díaz en una improvisada rueda de prensa en Barranquilla.



Díaz, eso sí, se puso a disposición de Lorenzo para ayudar en lo que corresponda. "El que venga va a venir a aportar, para nosotros será de la misma manera. Es un cuerpo técnico que viene a trabajar y garantizarnos cosas buenas. Hay que confiar y estamos a disposición de cada cuerpo técnico para sacar grandes resultados que es lo que queremos", aseguró.

El panorama de la próxima temporada para el Liverpool



El guajiro habló de la próxima temporada para el Liverpool, en la que tendrá un nuevo compañero de ataque, el uruguayo Darwin Núñez, procedente del Benfica.



"Será muy buena, es un gran grupo y familia y es una institución que quiere más. A pesar de que tuvimos todo para ganar los cuatro títulos, pronto tendremos revancha de esos trofeos que nos hicieron falta”, aseguró.



Versiones de prensa hablan de que Díaz podría heredar en el Liverpool la camiseta número 10, que hasta esta temporada tuvo el senegalés Sadio Mané, que fue transferido al Bayern Múnich.



“Ese tema no lo he hablado. Si me toca usarla sería un orgullo, sé lo que es esa camiseta, ya un día la tuve en el Junior, sería increíble. Si que quedo con la que tengo, también está bien, fue con la que empecé”, concluyó.



