Luis Díaz está cada vez más sólido en Liverpool. El guajiro se ha posicionado como un jugador trascendental en el equipo de Jürgen Klopp y su desempeño en el partido de este martes, ante el Villarreal, fue la prueba reina de la influencia que tiene en el juego de los 'reds'.



Con escasos 45 minutos, Díaz le dio la vuelta al partido y sus compañeros de equipo lo felicitaron.



"Luis Díaz es increíble. Te ataca sin miedo. Te ataca una y otra y otra y otra vez", dijo Van Djik.



"Luis Díaz marcó una gran diferencia. Jugando en la izquierda los empujó hacia atrás. Es un jugador especial, intentamos ayudarlo en todo lo que podemos porque es difícil llegar en enero. El talento que tiene, sus ganas de victoria, es un jugador que nos va muy bien", comentó Robertson, su amigo.



Y Díaz, muy a su estilo, declaró: "Creo que puedo liderar la Selección de mi país".

Minutos después de darse la clasificación del Liverpool a la final de la Champions, la cuenta del equipo publicó en redes sociales un video de 'Lucho' hablando en inglés. Díaz agradeció e invitó a los fanáticos a alentar al club en la final en París.



"Thank you. See you in Paris", dijo Díaz.

