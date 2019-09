'Me voy caliente, con un poco de desánimo por fallar ese gol': Díaz

En los pies de Luis Fernando Díaz estuvo el triunfo de Colombia en el partido amistoso contra Venezuela en Tampa (Estados Unidos). Fue en el minuto 63: Yairo Moreno metió un pase espectacular y dejó mano a mano al atacante del Porto de Portugal con el portero Wuilker Faríñez.

Sin embargo, Díaz no supo resolver, la pelota se le fue larga y cuando intentó tocar al centro, donde llegaba Orlando Berrío, ya Faríñez resolvió la jugada a su favor.



"Me voy caliente, con un poco de desánimo por fallar ese gol", dijo Díaz en la zona mixta. "Pudimos haber ganado y mostrar otras cosas, ahora queda seguir trabajando y aprender de los errores", agregó.



Sin embargo, Díaz, quien llegó a su décimo partido con la Selección, el tercero como titular, quedó conforme con lo conseguido. "Hay cosas por mejorar. Trato de aprenderle a los compañeros de mucha más experiencia. Me voy con la satisfacción de que el grupo hizo unos grandes amistosos y hay que trabajar para seguir mejorando", explicó.



Díaz reconoció las fallas de Colombia a la hora de encarar hacia la portería. "Falló mucho la finalización en este partido. Tuvimos unas cuantas opciones. En el mano a mano se me adelantó un poco el balón cuando intento encarar. Son cuestiones del momento, cuando toca tomar una decisión", dijo.



"La lección que nos queda es corregir los errores. En el primer tiempo lo hicimos muy bien. El segundo se nos complicó por no meterla y no concretar ese gol que tanto esperábamos", concluyó el exjugador del Junior.



