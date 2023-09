Luis Díaz se ha convertido en una de las piezas clave del Liverpool de Jürgen Klopp desde su llegada en enero de 2022. Sus presentaciones en Anfield Road le han permitido ganarse el corazón de los hinchas 'reds' en muy poco tiempo.



El guajiro tuvo una importante irrupción en sus primeros meses jugando en el fútbol inglés. Logró marcar cuatro goles en 963 minutos disputados con la casaca del Liverpool, en Premier, y fue clave para que su club disputara las finales de la Champions League, FA Cup y llegara a la última fecha de la liga inglesa con opciones de conquistar el título.

La barrera de Luis Díaz en Inglaterra que no ha podido superar



Es muy duro, no les voy a mentir, pero realmente va mejor y he mejorado en ese sentido

A pesar de haber logrado un gran acople en la estructura del Liverpool desde el primer día, Luis Díaz confesó que sigue viviendo una situación difícil en las islas británicas que no ha podido superar tras un año y medio.



En una entrevista con la web oficial del Liverpool, el extremo de la Selección Colombia reveló que el inglés sigue siendo una tarea pendiente en su crecimiento como jugador del fútbol inglés: “Es muy duro, no les voy a mentir, pero realmente va mejor y he mejorado en ese sentido”.



Eso sí, expresó que su inglés ha mejorado con el tiempo, pero le falta tener esa comunicación fluida con sus compañeros de equipo que hablan perfecto el idioma.

Luis Díaz. Foto: afp

“Sí, es bueno, mi inglés es mucho mejor. Estoy tratando de tener muchas clases ahora en casa y mi nivel de comprensión al escuchar es mejor, pero al hablar es un poco más difícil”, explicó el guajiro.

Luis Díaz y su cambio futbolístico en el Liverpool



Yo diría que desde que estoy aquí he ganado en intensidad y tengo un poco más de agresividad

El jugador colombiano logró tener un arranque de temporada soñado con la casaca del Liverpool y ha destacado en las primeras cuatro fechas del fútbol inglés, donde anotó dos goles en 261 minutos de juego en la Premier League.



Una de las claves en el desarrollo de juego de Luis Díaz es la madurez futbolística que ha tenido bajo las órdenes de Jürgen Klopp, y destacó que desde su llegada a Inglaterra ha explotado varias cualidades.



“Yo diría que desde que estoy aquí he ganado en intensidad y tengo un poco más de agresividad (…) Tal vez ya estaba desarrollando esas cosas en Porto, porque allí también aprendí muchísimo en esos aspectos. Cuando vienes a Europa, trabajas mucho más en esas facetas de tu juego, siendo agresivo”, afirmó el extremo.

Tengo grandes compañeros y juego al lado de jugadores de renombre, a los que en algún momento solía ver jugando en la televisión

Y agregó: “Estoy increíblemente contento de estar aquí, muy a gusto y muy feliz. Siempre trato de disfrutar cada minuto. Tengo grandes compañeros y juego al lado de jugadores de renombre, a los que en algún momento solía ver jugando en la televisión”.



Por otro lado, ‘Lucho’ reveló cómo es su relación con el uruguayo Darwin Núñez y el argentino Alexis Mac Allister, con quienes ha logrado entablar una buena relación.



“Alexis y yo hemos tenido una buena amistad desde que él llegó. Ha sido muy cercano a mí y, por supuesto, a los otros jugadores sudamericanos; pasamos mucho tiempo juntos con Darwin y Alisson, y todos nos llevamos muy bien”.



Y recalcó las cualidades del argentino, el cual llegó al Liverpool esta temporada desde el Brighton: “En cuanto a lo que Alexis aporta al equipo, bueno, tiene mucha calidad. Hace que el equipo juegue y aporta un verdadero dinamismo. No solo es excelente con el balón, sino también sin él: siempre intenta asegurarse de estar en la posición correcta y tomar la decisión correcta”.

