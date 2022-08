Luis Díaz aún no puede creer que esté nominado al Balón de Oro. El guajiro está en la lista de los 30 nominados por la revista France Football como uno de los mejores jugadores de la temporada 2021-22.

En ese lapso, Díaz pasó del Porto al Liverpool y se coronó campeón de la Copa FA y de la Copa de la Liga, fue segundo en la Premier League y llegó a la final de la Liga de Campeones, que el club inglés le ganó al Real Madrid.



Díaz le dio una entrevista exclusiva a ESPN, en la que contó, primero, en qué ha cambiado con respecto al jugador que salió del Junior de Barranquilla rumbo a Europa.

Luis Díaz habla de su evolución como jugador



“Creo que venir de jugar en el fútbol colombiano para venir a jugar acá al futbol inglés ha sido un cambio muy grande, por X razones ya las sabemos, es súper increíble para mí, me he dado cuenta en la manera que he crecido y que me he fortalecido y llegado a instancias como estas de estar en un club tan grande e icónico como es Liverpool”, dijo Díaz.



“Para mí es estar orgulloso de mi mismo, de mirar para atrás y decir que he logrado grandes cosas, muchísimo más de lo que había pensado. Estoy viviendo un sueño como jugador y ojala siga así, con la misma concentración, trabajo y sacrificio para seguir consiguiendo muchísimas más cosas”, agregó el guajiro.



Díaz logró una adaptación muy rápida al equipo inglés. Así explicó cómo lo consiguió: “Las ganas, las ganas de salir adelante, de llegar un equipo tan grande, vivir ese sueño que siempre había querido fue una de las claves porque siempre trate de jugar cada partido como una final, trate de divertirme siempre desde que llegue y bueno... Importantísimo los compañeros que me ayudaron en ese instante desde que llegue hasta el día de hoy y que me siguen ayudando. Me hicieron sentir de la familia, del equipo desde el primer día. De ahí en adelante fui creciendo con mucha más confianza porque también se me dieron las cosas bien en cada partido y fue increíble. Ojalá siga siendo así, siga aportando mi granito de arena que es lo que más quiero”.

Luis Díaz y Jurgen Klopp. Foto: Liverpool



El guajiro destacó la buena relación que tiene con el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, y lo que le ayudó para entrar rápidamente en el circuito del equipo. “Ha sido increíble conmigo, desde el primer día que llegué me dio un abrazo, sentí feeling con él, fue importantísimo porque sentí el respaldo. En los trabajos me doy cuenta de que es un entrenador increíble, en lo que más insiste es que juegue como lo había hecho en los anteriores clubes, que no tenía que demostrarle nada, que diera siempre lo mejor y el ADN de Liverpool siempre ha sido la actitud, luchar en cada partido, jugar siempre una final. En lo táctico aprendí muchísimo, he tratado de salir al campo a divertirme”.



Luis Díaz dio sus razones sobre qué hace diferente a la Premier League con respecto a otras ligas grandes del mundo. “El encanto que tiene son los juegos, cada partido es increíble, cada rival va a ser difícil, desde el minuto 1 hasta los 90, pueden hacer daño como tú lo puedes hacer a ellos, estar motivado en cada partido, siempre tratan de hacer lo mejor, de dar el máximo, que cada juego puedes ganarlo en cualquier momento. La hinchada en cada estadio apoya, los estadios están llenos, es algo que en otros países no se ve”.



Sobre los objetivos que se trazó en esta temporada, Díaz dijo: “Colectivos, siempre tratar de ganar todos los títulos posibles, y en lo personal, jugar en equipo, conseguir grandiosas cosas, sumar muchísimos goles, asistir, estar siempre disponible para ayudar al equipo y salir victoriosos”.



Díaz siente mucho orgullo por su nominación al Balón de Oro. “Eso es increíble, la reacción que tuve cuando salió la lista fue muy satisfactoria, ver ese nombre ahí… Tiempo atrás lo había soñado, siempre quise estar entre los mejores, fue un momento increíble, de satisfacción, que no lo puedo superar hasta hoy. Hay que tratar de seguir con los pies en la tierra, enfocado y seguir trabajando para conseguir muchísimas más cosas”, señaló.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. Foto: Dante Fernández. AFP



Sobre el futuro de la Selección Colombia, Díaz aseguró: “No estamos en el Mundial, pero las nuevas caras que se vienen ahora sirven para contrarrestar lo que no hicimos, me veo clasificando de la mano del cuerpo técnico que está, dar lo mejor de nosotros, arrancar de buena forma y mirar los partidos que vamos a tener para irnos conociendo con los jugadores y el cuerpo técnico y hacer una familia y una gran selección”.



