Luis Díaz está a escasas horas de cumplir el sueño de todo futbolista: jugar la final de la Uefa Champions League.

En la antesala del compromiso del mayor torneo de clubes del mundo, 'Lucho' dejó brotar su emoción.



Esto fue lo que dijo.

'A veces no me las creo...'

Luis Díaz celebra la FA Cup. Foto: EFE

La Premier quedó atrás: "Para nosotros, la Champions League va a ser otro reto mucho más importante. Ya creo que sabemos que estamos jugando una final de Champions. Todos quieren estar acá. Nosotros ya venimos mentalizados. Lo que pasó atrás quedará atrás. Estuvimos a un punto de conseguir la liga. Dimos todo por el todo. Se hizo lo posible. No se dio. Pero lo que viene será un gran reto. Afrontaremos esa final como se juegan las finales: saliendo a ganar".



La final de la Champions: "Va a ser un partido difícil, complicado. Es una final de Champions. Las finales se juegan y se corren. Se juega el todo por el todo porque es un solo partido. Ya sabemos la experiencia que tiene el Real Madrid. Debemos contrarrestar todo eso que nos planteen. Nosotros estamos súper preparados desde que estamos jugando la Champions. El equipo está muy bien. Estamos preocupados por el descanso, por preparar el partido bien y salir a ganar".



Vivir un sueño: "A veces no me las creo que estoy viviendo estos grandes momentos, estos grandes sueños. Pero sí soy consciente de que estoy generando grandes cosas no solo aquí sino también en Colombia por todo lo que estoy viviendo hoy en día en Liverpool. Yo lo único que quiero es seguir construyendo mi fútbol, mi vida... seguir creciendo como jugador y persona para que los niños puedan seguir valorando estas cosas que se hacen, siguiendo mis pasos. Estoy muy feliz de estar acá y disfrutar estos momentos. Ojalá ganemos la gran final".

"VA A SER UN PARTIDO COMPLICADO". Luis Díaz llenó de elogios al Real Madrid y habló sobre las bajas que podría tener el equipo de Klopp en el XI titular, de cara a la final de la #CHAMPIONSxESPN. pic.twitter.com/qPUtUmPeZa — SportsCenter (@SC_ESPN) May 25, 2022

