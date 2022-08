Luis Díaz no vive su mejor momento en Inglaterra. Después de una primera temporada brillante con el Liverpool, el equipo de Jürgen Klopp lleva un comienzo discreto en el que las victorias le han sido esquivas.

En medio de esa situación, 'Lucho' tiene el alivio de haber marcado ya un gol. Sin embargo, su panorama está lejos de ser el ideal.



En diálogo con 'Sky Sports', Díaz optó por hablar de todo.



Su relación con Mohamed Salah, la crisis del equipo, su actualidad y el trato con los hinchas, los temas que más resuenan.



Luis Díaz 'se deja de vainas'

Luis Díaz vuelve a gritar gol. Foto: EFE

El inicio de temporada del Liverpool

"Ha sido un comienzo un poco difícil", dijo el delantero en diálogo con 'Sky' sobre el inicio de temporada.



“No es exactamente el comienzo que queríamos para la temporada. Somos un club que sale a ganar tres puntos en cada partido que jugamos", añadió.



"No diría que es problemático para los jugadores o para el entrenador, pero ciertamente todos sabemos que debemos hacerlo mejor", complementó.



Sobre lo que viene, Díaz manifestó: "Sabemos que ahora tenemos que hacer nuestro trabajo y entrenar duro, descansar mucho y mirar hacia el próximo partido, cuando con suerte podamos acumular algunos puntos y tener un buen comienzo de temporada".



Rendimiento personal

"Personalmente, me siento muy bien", dijo Díaz. “He tenido un buen comienzo. Mis propias actuaciones con las que estoy contento, me siento muy bien y he tenido una llegada muy exitosa", expresó Díaz de entrada, al ser interrogado por su momento personal.



“Estoy muy contento de poder aportar mi granito de arena a todo el equipo. Todos tenemos que estar aportando de esa manera", añadió.



"Estoy muy feliz de estar aquí en este gran club, con algunos jugadores destacados, y es una configuración muy profesional que he experimentado.La clave ahora es mejorar y obtener algunas experiencias buenas para el resto de la temporada", concluyó.



Luis Díaz (izq.) se saluda con Lisandro Martínez. Foto: Paul Ellis. AFP

Su primer gol de la temporada

"Me gustaría dar gracias a Dios por haber marcado ese gol", dijo Díaz.



"Nos ayudó a conseguir ese gran punto, un punto muy importante para nosotros, así que me emocionó anotarlo. Creo que es importante estar disponible para recibir estas oportunidades para continuar y marcar", concluyó.



Sobre su recibimiento de los 'fans', expresó: "Los hinchas son geniales, sentí desde el principio que hay una gran pasión, respeto y amor por mí. Lo sentí de inmediato. Puedo sentir que son los mejores fanáticos".



La relación con Mohamed Salah

"Es estupendo para mí poder compartir posición en el equipo con Mo", dijo Díaz.



"Lo he visto durante muchos años en televisión en tantos torneos y me gustaría decir que estoy orgulloso de mí mismo, de haber llegado a esta posición en la que puedo compartir con él estas experiencias, vestir la misma camiseta y ser un compañero de equipo suyo. Es realmente algo especial", expresó.



De hecho, a pesar de los rumores de algunos fanáticos de que el egipcio no le pasa la pelota, Díaz concluyó:



"Cada día, jugar al lado de jugadores como él te ayuda a mejorar, no solo futbolísticamente como jugador sino también como persona. Es un gran tipo y hay una conexión muy especial entre él y yo, y entre todos nosotros".

