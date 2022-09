Luis Díaz, en medio del duro momento del Liverpool, tiene motivos para celebrar.

El guajiro del Liverpool recibió este martes, a minutos del duelo entre su club y el Ajax por Champions League, la distinción de haber anotado el mejor gol del mes de agosto en la Premier League, según informó el torneo inglés.



(No deje de leer: James Rodríguez: la escandalosa devaluación del '10' de la Selección Colombia).

El golazo de 'Lucho'

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz, en acción contra Newcastle. Foto: Peter Powell. Efe

El guajiro ha anotado tres goles en la Premier League y, en la Champions, anotó el tanto del descuento en la estrepitosa goleada que el Liverpool recibió del Napoli (4-1).



Aquel contra el Crystal Palace, el primero de su temporada, el de mayor distinción del mes de agosto, en la Premier League.



El gol de Díaz recibió más votaciones que los de Fabian Schar (Newcastle vs. Nottingham Forest), Gabriel Jesús (Arsenal vs. Leicester), Bryan Mbeumo (Brentford vs, Manchester United), Kalidou Koulibaly (Chelsea vs. Tottenham), William Saliba (Bournemouth vs. Arsenal), Kieran Trippier (Newcastle vs. Manchester City) y Allan Saint-Maximin (Wolverhampton vs. Newcastle).

¡LE ROMPIÓ EL ARCO! Lucho Díaz encaró y sacó un fantástico bombazo para el 1-1 del Liverpool ante Crystal Palace en la #PREMIERxESPN.



📺 Mirá la #Premier en #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/KjAT7HxdYK — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2022

Más noticias de Deportes

DEPORTES