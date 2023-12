Luis Díaz, vital en apasionante remontada de Liverpool: venció a Fulham en Premier

Este domingo se vivió uno de los mejores partidos de la fecha 14 de la Premier League de Inglaterra. El Liverpool, con el colombiano Luis Díaz desde el once titular, consiguió una extraordinaria remontada y superó 4-3 a Fulham en el estadio de Anfield Road.



El técnico Jürgen Klopp decidió no darle descanso al delantero de la Selección Colombia, que venía de ser titular en el duelo de la Europa League contra el Lanz Link el pasado jueves.

Luis Díaz Foto: AFP

Fue un duelo electrizante, que contó con la atenta mirada de Luis Manuel Díaz en una de las tribunas del estadio. Las acciones iniciaron con el pie derecho para el equipo del condado de Merseyside, que se puso en ventaja en el minuto 20 con un gol en el minuto 20 de Trent Alexander Arnold.





​Sin embargo, no fue un duelo fácil para el Liverpool, que se dejó empatar en el 24 por el gol de Harry Wilson, quien silenciaba a la parcialidad de Anfield.

Cierren el estadio. No hay más que esto. Alexis Mac Allister 🇦🇷, para Liverpool y en Anfield. Es el mejor gol que van a ver en el fin de semana. pic.twitter.com/Gy4KjWCKnT — VarskySports (@VarskySports) December 3, 2023

Unos minutos más tarde, y gracias a la genialidad del argentino Alexis Mac Allister, los de Klopp se volvieron a adelantar en el marcador tras un 'bombazo' desde fuera del área que se clavó en un ángulo del arco rival.



Pero la felicidad duró poco, antes de que los equipos se fueran al descanso, Kenny Tete igualó las acciones 2-2 y dejó más dudas que certezas en el cuadro local.



No fue bueno el comienzo del segundo tiempo para el Liverpool. Equipo no encontraba los caminos para llegar al gol y sufrió los pocos ataques del Fulham. En el 80 cayó un 'baldado' de agua fría en Anfield con el gol de Bobby Reid.

DAMAS Y CABALLEROS: EL PRIMER GOL DE WATARU ENDO COMO JUGADOR DEL LIVERPOOL EN PREMIER LEAGUE🔥#遠藤航pic.twitter.com/ceEGR50sUX — 𝑩𝒂𝒍𝒐́𝒏 𝒅𝒆 𝑱𝒂𝒑𝒐́𝒏⚽️ 🇯🇵 (@balondejapon) December 3, 2023

La recta final del encuentro fue apasionante y electrizante para los aficionados del cuadro local que empujaban para llegar al empate que llegó en el 87 por medio del japonés Endo, quien recibió el balón fuera del área y sacó un derechazo potente que venció la resistencia del arquero: 3-3 parcial y minutos emocionantes en Anfield.



La alegría llegó solo dos minutos después, cuando Alexander Arnold se internó en el área y conectó un balón de forma espectacular para enviarlo al fondo de la red y decretar el 4-3 final que deja al Liverpool en la parte alta de la tabla.

¡ESTO ES LA #PREMIERLEAGUE! ¡OTRO GOLAZO DE ALEXANDER-ARNOLD PARA MARCAR EL 4-3 DE LIVERPOOL VS. FULHAM! ¡LOCURA ABSOLUTA EN ANFIELD! pic.twitter.com/kqslhbj96J — SportsCenter (@SC_ESPN) December 3, 2023

