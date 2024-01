Liverpool golea en Bournemouth con un Luis Díaz sin brillo, perdido y fuera de posición

Un esperado duelo de colombianos se vivió este domingo en el fútbol inglés. El Liverpool de Luis Díaz visitó el Vitality Stadium para enfrentarse contra el Bournemouth de Luis Sinisterra.



Puede ser de su interés: Tulio Gómez y el 'Cantante el gol' protagonizan picante cruce: '¿Pagaste las deudas?'

Fue victoria del equipo del condado de Merseyside, que se llevó los tres puntos tras el 2-0 final, un marcador en el que el colombiano Luis Díaz no pudo ser protagonista y tuvo un partido muy opaco.



El guajiro, de 27 años de edad, fue titular en el cuadro dirigido por Jürgen Klopp, el DT alemán hizo algunos cambios estratégicos por la baja de Mohamed Salah (lesionado con Egipto en la Copa África).



Lea aquí: Video: Egan Bernal lanza particular consejo para evitar los largos trancones de Bogotá



Klopp 'pateó el tablero' y envío a 'Lucho' a jugar por la banda derecha para conformar un tridente de ataque con el uruguayo Darwin Núñez en el centro y el portugués Diogo Jota por la izquierda.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz Foto: EFE

Sin embargo, no fue un buen primer tiempo para los hombres de ataque, que no lograron llevar peligro al área rival e inquietaron poco al arquero del Bournemouth.



Luis Díaz fue uno de los puntos más bajos en el Liverpool, jugando por derecha, no pudo demostrar sus mejores características de enganchar, driblar hacia el medio y hacer diagonales al arco.



El '7' red estuvo incómodo por la derecha y en ciertos momentos del juego se le vio bastante perdido. En el segundo tiempo se le vio más centralizado, por algunos tramos del partido, pero sin mucho protagonismo.

Facebook Twitter Linkedin

Jurgen Klopp Foto: EFE

A pesar del poco juego en conjunto mostrado por Liverpool en la primera mitad, lograron romper el empate en el marcador sobre el minuto 49, cuando Diogo Jota asistió a Darwin Núñez, quien le dio dirección de gol a su diapiro y puso el 1-0 parcial.



Klopp decidió mover el banquillo y luego de la hora de juego sacó del terreno de luego a Luis Díaz, que no ocultó su frustración por su partido impreciso y sin opciones de gol. El colombiano fue sustituido por el neerlandés Cody Gakpo.



También puede leer: Luis Suárez hace desgarradora revelación y estremece a España: 'He tocado fondo'



Los cambios hicieron efecto en los reds, al 70 llegó el 2-0 por medio de Jota que fue asistido por Gakpo y dentro del área no perdonó.

Facebook Twitter Linkedin

Liverpool Foto: EFE

El portugués completó su doblete en el 79, cuando erró un tiro de derecha, pero tuvo la fortuna de que el balón le quedó manso para sacar un derechazo cruzado para el 3-0.



La faena la completó el 'matador' Núñez en tiempo de descuento, el uruguayo le puso el guayo a un gran centro desde la derecha y decretó el 4-0 final.



Victoria clave para el Liverpool en sus aspiraciones de título, con el triunfo en Bournemouth llega a 48 puntos para comandar la Premier League en solitario.

HAROLD YEPES

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO