Luis Díaz, con minutos en la goleada de Liverpool antes de viajar a Selección Colombia

Luis Díaz fue uno de los grandes protagonistas de la jornada en la Premier League. El colombiano estuvo en el banquillo de suplentes en el partido en el que Liverpool goleó 3-0 al Brentford por la fecha 12 de la Premier League.



El delantero de 26 años se llevó todas las miradas en el estadio después de que el pasado jueves su papá, Luis Manuel, fuera liberado por el Eln. El grupo armado lo secuestro en el municipio de Barrancas (La Guajira).



Aunque Luis Díaz había visto minutos en la derrota contra el Toulouse por le Europa League, el partido de este domingo era especial por la presencia de los hinchas del Liverpool en casa, en Anfield Road.

Luis Díaz

Con el juego 3-0 a favor de los reds, el técnico Jürgen Klopp decidió enviar a Luis Díaz al terreno de juego al minuto 83. El colombiano ingresó por el portugués Diogo Jota, quien tuvo una actuación destacada y con gol.



'Lucho' intentó ser propositivo en los pocos balones que tocó, pero no tuvo un papel desequilibrante en los pocos minutos que disputó en la recta final.



Ahora, Luis Díaz deberá 'cambiar el chip' y viajar a Colombia para unirse con la Selección, que se medirá este jueves 16 de noviembre contra Brasil por la fecha 5 de la eliminatoria suramericana.

Luis Díaz, con Liverpool.

Además, será una semana especial para Luis Díaz, quien llegará al país para reencontrarse con su padre 'Mane' tras el secuestro que vivió durante más de 13 días.

Liverpool gana con un estelar Mohamed Salah

Un doblete del egipcio Mohamed Salah reactivó al Liverpool, que se reencontró con el triunfo en la Premier League y acentuó su condición de aspirante al título a pesar del liderato que mantiene el Manchester City.



Cree Salah. El conjunto de Jürgen Klopp dispone de una buena versión. No se descuelga de la parte alta y está dispuesto a cualquier cosa. Está por delante del Arsenal y el Tottenham. Segundo en la tabla, tiene al alcance al campeón.

Mohamed Salah

Aun así, no despejó el panorama ante el Brentford, que llegó a Anfield respaldado por tres triunfos seguidos, hasta el tramo final de la primera parte. Antes, Cody Gakpo puso a prueba a Mark Flekken y también el uruguayo Darwin Núñez. Pero el meta visitante respondió con acierto a cada amenaza 'red'.



De hecho, el portero fue el mejor del Brentford porque el Liverpool impuso un alto ritmo y sometió a su rival.



Flekken no pudo hacer nada en el minuto 39, cuando un pase filtrado de Trent Alexander Arnold llegó a Darwin Núñez, que asistió a Salah y éste definió a la perfección.



Intentó responder pronto el equipo de Thomas Fank y Bryan Mbeumo puso a prueba a la zaga del Liverpool. La dejó en evidencia, la advirtió, pero no supo culminar. Alisson evitó el empate.



Pudo ampliar su ventaja, ya con espacios, el cuadro 'red'. Aún tuvo tiempo para un par de llegadas, como la de Darwin Núñez en el minuto 48 que se topó otra vez con Flekken o la de Salah, que salió por encima del larguero.



Afrontó la segunda parte con más decisión el Brentford. La entrada de Ogochukwu Onyeka dio más vivacidad al cuadro de Frank, pero se diluyó rápidamente. Solo en un golpe franco ejecutado por Mathias Jensen y que frustró Alisson.

Celebración de gol.

Después, aceleró el Liverpool y sentenció. A campo abierto es imparable el conjunto 'red'.



A la hora de partido, Diogo Jota encontró a Konstantinos Tsimikas. El griego llegó hasta la línea de fondo, levantó la cabeza y centró al segundo palo. Ahí estaba Salah, que marcó el segundo a puerta vacía.El tercero fue la sentencia. A punto de entrar en el cuarto de hora final. Tsimikas cedió la bola a Diogo Jota en la frontal. Buscó espacio y tiró, raso, inalcanzable para Flekken.

