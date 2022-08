Luis Díaz se alista para el partido del Liverpool de este lunes contra el Crystal Palace, en la segunda jornada de la Premier League. Mientras tanto, su papá es noticia en Barrancas, la tierra de Lucho.

En Barrancas no es secreto que la familia de Díaz viene de abajo, que siempre han sido humildes, incluso ahora que su hijo es uno de los fubolistas colombianos mejor pagados en el exterior, y por eso también son admirados.

La sencillez de la familia de Díaz

Las camisetas se venden como 'pan caliente' en el pueblo. Foto: Kronos

Un habitante de la zona captó en foto al papá de Lucho, a don Luis Manuel Díaz, en la que aparece muy campante, en una moto sencilla, despertando muchos comentarios en redes sociales donde los usuarios destacan la sencillez que no pierde don Luis.



"El papá del hombre que más plata tiene en Barrancas en moto y más de unos por ahí no quieren pisar el suelo sin medio en el bolsillo", dice el usurario que captó la imagen.



Don Luis viste pantalón corto de jean y camisa blanca, además lleva un morral en la espalda. Los usuarios comentan que es de exaltar que la familia de la estrella del Liverpool no ha cambiado su condición humilde por la que se han caracterizado en la región.

El papá del hombre que más tiene plata en barrancas en moto y más de un@s por ahí no quieren pisa el suelo sin medio en el bolsillo 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/nZ4WEPyLXh — ARTURO TONCEL (@arturotoncel) August 12, 2022

