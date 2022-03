Antes del partido contra Bolivia, Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Colombia, se le acercó a Luis Díaz y le habló, y le dijo, según contó el propio DT, que él, por su estelar momento en el Liverpool, no tenía por qué cargar con toda la responsabilidad, que no debía cargar esa mochila, que no tenía por qué ser la solución. El mensaje entró a la inversa, porque Díaz sí se puso el equipaje al hombro, así como lo hizo en la Copa América del año pasado, así como lo hizo en el partidazo contra Chile en la eliminatoria. Los momentos más brillantes de la era Rueda lo tienen a él como protagonista, a él con la mochila.

Díaz fue líder el jueves, fue guía, anotó el gol que rompió la sequía de la Selección, luego de siete partidos de intentos fallidos. Díaz jugó su primer partido en la Selección como jugador del Liverpool, y lució contagiado, se lo vio con ímpetu, con deseo de brillar, de ayudar. Su gol, ese amague para perfilarse, ese remate tan preciso, fue una extensión de lo que hace en Inglaterra. Fue él mismo, con otros socios, pero el mismo que se gana elogios por montones en la Liga Premier, donde ya ha anotado dos goles.

Figura contra Bolivia

Barranquilla, Colombia, 24 de Marzo de 2022. Colombia vs Bolivia por eliminatoria a Qatar 2022. Primer tiempo uno a cero ganando Colombia, gol de Luis Díaz. Foto Vanexa Romero/El Tiempo Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Díaz despejó el camino de la Selección. Bajó la presión que tenía el equipo. Su gol, al minuto 38, llenó de confianza a los jugadores, que ya luego se soltaron. Además, no contento con eso, Díaz hizo la asistencia para el segundo gol, el de Miguel Borja. Por eso se fue ovacionado, coreado por los hinchas en el estadio Metropolitano.



“Nosotros estamos acá para luchar. Gracias a los que asistieron al estadio, se les vio el apoyo para sacar el resultado. No dejen de creer y nosotros vamos a buscar los resultados que necesitamos”, dijo Díaz al final del partido del jueves, lleno de ilusión en poder conseguir el difícil cupo al repechaje. Díaz cumplió las expectativas.

La Copa América soñada de Díaz

Luis Díaz, figura de Colombia contra Brasil. Foto: AFP

Pero no es la primera vez que Díaz explota en la Selección Colombia. Muy recordada es su pasada Copa América, en Brasil, donde fue uno de los mejores jugadores del campeonato, máximo goleador junto a Lionel Messi, ambos con 4 tantos.



En esa Copa América Díaz irrumpió en el escenario continental, los rivales quedaron sorprendidos por su velocidad y gambeta. Por entonces era hombre del Porto de Portugal, pero ya estaba en la mira de los poderosos de Europa. Esa Copa lo llevo, en gran parte, a ser el mejor jugador colombiano del 2021 en el exterior.

El partido contra Chile

Colombia-Chile por eliminatoria mundialista, donde Colombia ganó 3-1 con goles de Miguel Ángel Borja y Luis Díaz, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Y hubo una posterior gran actuación de Luis Díaz, y fue en el partido de la décima fecha de la eliminatoria al Mundial, después de empatar con Argentina y Bolivia, cuando Colombia recibió a Chile en Barranquilla y logró una victoria imponente por 3-1. Entonces, el escenario era otro, Colombia estaba en la pelea, en zona de repechaje, y cortó la mala racha de esos dos empates. Díaz jugó un partidazo, hizo un gol, el tercero.



Pero luego de ese partido vino el frenazo de la Selección, que duró 7 partidos sin poder volver a ganar, hasta que resurgió el jueves, de la mano, otra vez, de Díaz.



En todo caso, Díaz es el presente y futuro de Colombia. Goza de un presente excepcional en Liverpool. Y su juego será clave para buscar la victoria contra Venezuela, que es el paso inicial para buscar el milagro. Rueda lo sabe, es consciente de que tiene a un jugador vital, aunque no quiere asignarle todo el peso que el país espera.



“Tanto en los clasificatorios y en Copa América, tiene la misma naturalidad. Ha aumentado su libreto, sus conceptos, en las escasas semanas que lleva en Liverpool. Que asuma con toda la naturalidad y que nos brinde esas alegrías”, dijo Rueda antes de enfrentar a Bolivia. Y Díaz asumió.



