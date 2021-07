Luis Díaz, de lejos, el mejor de Colombia: balance individual

Colombia venció 3-2 a Perú y se quedó con el tercer lugar de la Copa América de Brasil 2021.

CAMILO VARGAS. Nada que hacer en los goles, fue sacrificado. De resto, no tuvo acciones de jugadas importantes. Excelente pase gol para Díaz. SEIS.



STEFAN MEDINA. Bien al ataque, pero en defensa dejó serias dudas. El hueco por la derecha fue clave para el gol peruano. Nadie le cubrió la espalda. CINCO.



YERRY MINA. Desacomodado en el tanto del rival. No descifró la maniobra de los delanteros y terminó confundido. Esta vez, a la ofensiva no tuvo un buen juego. CINCO.



ÓSCAR MURILLO. No tuvo un buen partido. Perú llegó por el centro y Lapadula fue un dolor de cabeza para él. CINCO.



WILLIAM TESILLO. No lo atacaron por su costado y eso le permitió ir a apoyar a

volantes y delanteros más arriba. Jugó bien. SEIS.



WÍLMAR BARRIOS. No pudo controlar a Cueva en el tanto del equipo rival. En medio de todo su rendimiento fue bueno, aunque en este torneo tuvo mejores partidos. Dejó vivo a Lapadula para el 2-2. De todos modos es una aduana en la mitad del campo. CINCO.



GUSTAVO CUÉLLAR. Bien. El volante es una buena alternativa. De ida y vuelta, por derecha, el centro y la izquierda. Trató de asociarse con Díaz. SEIS.



JUAN GUILLERMO CUADRADO. Esta vez no estuvo tan brillante. No tuvo el protagonismo de otros compromisos. Mejor el segundo tiempo que el primero. Buen gol de tiro libre. SEIS.



LUIS DÍAZ. En lo suyo, tratando de desequilibrar y de llevar al límite a los defensas de Perú. Fue el más incisivo de Colombia. Le mete ganas, marcó dos y es el goleador de la Selección. Gran figura, el mejor. OCHO.



EDWIN CARDONA. Por momentos se hizo presente en el partido. Trató de hacer los pases milimétricos, su mayor característica, pero no lo consiguió. Fue reemplazado para el complemento. CUATRO.



DUVÁN ZAPATA. Luchó muy solo, les puso la cara a los defensas, pero tiene cerrado el arco. Más ganas que efectividad. En este partido, como en el resto de la Copa, se fue en blanco. CINCO.



YIMMY CHARÁ. Entró para ser el socio de todos y eso trató de hacer. Por instantes mostró su habilidad en busca de una buena jugada a la ofensiva. Buen enganche, rápido y con buena visión para el pase. Seis.



DAVINSON SÁNCHEZ. Si Mina y Murillo tuvieron pesadillas con Lapadula, él también lo sufrió. CINCO.



MIGUEL BORJA. Le dieron la oportunidad en el segundo tiempo, pero no funcionó. En pocas oportunidades tocó el balón. CINCO.



