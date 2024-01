Luis Díaz, en la picota por inminente salida de Mohamed Salah del Liverpool

Liverpool, líder de la Premier League, se llevó el pulso estrella de la tercera ronda de la Copa de Inglaterra al vencer 2 a 0 en el campo del Arsenal, mientras que el vigente campeón Manchester City cumplió con un 5-0 sobre el Huddersfield, de segunda, en el día en que volvía de su lesión Kevin De Bruyne.

En el Emirates Stadium, un tanto en contra del defensa polaco Jakub Kiwior (minuto 80) al desviar un disparo de falta de Trent Alexander-Arnold había encarrilado la victoria del Liverpool y en el 90+5 sentenció el colombiano Luis Díaz.



Volvió la clase

A segunda mitad provocó un cambio táctico en el que Díaz se desplazó hacia la derecha, Gakpo se movió hacia el centro y Núñez se colocó hacia la izquierda.



En un esfuerzo por arreglárselas sin Mohamed Salah, Klopp indicó el viernes que se vería obligado a "ser creativo" y que se trataba de una primera línea renovada, habiendo jugado inicialmente con Gakpo como mediocampista y Elliott como lateral derecho.



Con el gol contra los ‘gunners’, el guajiro Díaz completó una particular lista en su carrera. El atacante cafetero ya le ha marcado gol a los cinco grandes rivales del Liverpool, que hacen parte del denominado ‘Big Six’, pues son los equipos de mayor historia y grandeza en el fútbol de Inglaterra.



Díaz ya les anotó gol a Manchester United, Chelsea y Tottenham Hotspur (2 goles), en partidos de Premier League. Además, le anotó a Arsenal por FA Cup; mientras que al Manchester City le anotó con el Porto, de Portugal, enfrentándolo en Champions League.



Con la camiseta del Liverpool solo le falta anotarle al City, aunque ya sabe lo que es vencerlo.



Lo anterior cae como anillo al dedo por estos días, cuando el Liverpool no tendrá a Mohamed Salah, pues juega con Egipto en la Copa de África.



Se ha dicho en Inglaterra que el trato para que Salah se vaya del club es inminente y que jugar cerca de la familia lo ha condicionado para irse, por lo que en Liverpool ya le buscan el reemplazo.



Sin embargo, Díaz es uno de los llamados a hacer olvidar al ‘Faraón’, al menos eso se desprende de los comentarios que se escuchan y se leen en los diarios ingleses.



“Pedirle que ganara cabezazos contra Gabriel en la primera mitad fue un poco ambicioso. Mejoró cuando se cambió al flanco derecho en la segunda mitad, incluso si no siempre tomó la decisión correcta hasta que aplastó en el segundo tiempo”, comentó el Liverpool Echo.



Tras volver a figurar, Luis Díaz de nuevo está en la boca de todos y aunque hace unas semanas fue criticado por su flojo rendimiento, al parecer eso está quedando atrás y la leyenda del Liverpool Jamie Carragher, resaltó el nivel del extremo colombiano.



“Gran resultado, pero lo que podría ser fundamental para Liverpool parece que el verdadero Luis Díaz ha vuelto en estos dos últimos partidos”, dijo el comentarista de Sky Sports, Jamie Carragher.



Díaz ha sido clave en el equipo y más en los dos últimos partido, en la vitoria 4.-2 sobre el Newcastle y ahora en el triunfo contra el Arsenal, por lo que es uno de los referentes para suplir a Salah.

😆La forma en la que Jurgen Klopp vive el fútbol es genial ⚽️



