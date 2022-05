Meluk le cuenta (Luis Díaz: ¡el artista, el malabarista, el asombro!)

Todo en él es fantástico, como de novela, como de cuento. Todo en él es magia e ilusión. Es un artista que, encaramado en sus largos zancos, canta, baila, corre y hace malabares que dejan bocas abiertas, rivales engañados y arqueros derrotados.



Cuando la pelota le llega, o simplemente lo busca, solo falta que un maestro de ceremonias con sombrero de copa y sacoleva amplifique su voz de en los altoparlantes del estadio y anuncie con el inigualable eco eléctrico: “¡Damas y caballeros, niños y niñas: sean todos bienvenidos al asombro!”, y, entonces, las damas y los caballeros y los niños y las niñas rompen sus manos en aplausos y gritan maravillados, extasiados, por las piruetas, las gambetas, la danza, los goles.

Luis Díaz, el ilusionista...

Luis Díaz celebra su gol al Villarreal. Foto: Domenech Castello. Efe

Todo en Luis Díaz es un festival fascinante e irresistible. En la función semifinal de este martes de la Liga de Campeones, Liverpool, el gigante, el Goliat de Inglaterra, se tambaleaba por las dos pedradas (0-2) que el Villarreal, un David de España, le tiró duro y a la cabeza.



Díaz, el ilusionista, salió de la tras escena del banco de suplentes y provocó el delirio al ser parte fundamental, la figura principal, el protagonista estelar de la voltereta escalofriante, de ese triple salto mortal en el marcador para la victoria 2-3 del Liverpool, y hacerlo ya el primer aspirante al trono de Europa.



Por donde cabalga Luis Díaz crecen las flores del fútbol. La banda izquierda del estadio La Cerámica, de Villarreal, antes llamado El Madrigal, es desde ayer un jardín.



Díaz, desgarbado y sonriente, se encaramó en sus larguísimas piernas de zancudo y voló. Mejor dicho, levitó en las 18 en una acrobacia que lo congeló en el aíre con una media chilena, una tijera de plata que desvió por poco. “¡Ohhh!”, exclamó el respetable y maravillado público.



Ilusionista genial, después apareció por el centro de la pista del área grande como de la nada y estiró su cuello de plastilina para cabecear de espaldas una pelota que alumbró como una inmensa luna llena el empate 2 a 2.



Liverpool, así, despertó de la pesadilla que vivió en un primer acto de ensueño del Villarreal.



Luego, la carpa roja del Liverpool estalló en fuegos artificiales con el triunfo definitivo, una victoria guiada por el faro de un joven mago de 25 años que hace un fútbol que sabe a la sal del mar de La Guajira, de Barrancas, ese pueblo de sangre wayúu donde a calor y tierra seca preparó ese juego único y maravilloso que “salió de mis raíces, de donde siempre me crié, de jugar al fútbol en mi pueblo”, como le dijo este martes al público mundial por la televisión.



Su nombre se escribe hoy en inmensas letras coloradas en el cartel más grande del fútbol mundial , la Champions League, que lo anuncia, y reconoce, como un malabarista de la pelota, como un verdadero artista del balón.“¡Damas y caballeros, niños y niñas: sean todos bienvenidos al asombro llamado Luis Díaz”.

GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES EL TIEMPO@MelukLeCuenta

