El colombiano Luis Díaz redondeó una gran tarde para el Liverpool, que remontó al Norwich para prolongar la persecución al liderato de la Premier que ostenta el Manchester City. Luis Díaz, la gran incorporación del mercado en Inglaterra, logró su primer gol como jugador red para sentenciar el triunfo de su equipo (3-1).

Fue titular el colombiano por segunda vez en la Premier y dio muestras de su calidad con el tanto en el tramo final del encuentro que llevó la tranquilidad a las gradas de Anfield en un choque complicado y que se resolvió de buena manera para el cuadro de Jurgen Klopp.

El jugador de Barrancas, de 25 años, recibió un buen pase profundo de Jordan Henderson y enfiló a la meta rival. El meta Angus Gunn salió a evitar el tanto pero

Díaz elevó suavemente la pelota para llevarla a la red a nueve minutos del final. En el 89, el jugador colombiano, que había sentenciado el triunfo red, fue sustituido por el japonés Takumi Minamino.

Mensaje en inglés

Luego del partido, y seguramente con la emoción del gol, el jugador colombiano dejó un breve mensaje en su cuenta de Twitter. Lo curioso es que lo hizo en inglés, idioma que empieza a aprender, tras su llegada a Inglaterra.



"Very happy to score my first goal at my new home (Muy contenta de marcar mi primer gol en mi nuevo hogar)", escribió Díaz.



Su mensaje estuvo acompañado de varias de las fotos que registraron sus movimientos y su festejo de gol.

Very happy to score my first goal at my new home 🔴😀🙏🏻#Anfield#YNWA pic.twitter.com/SNSxCEOHci — Luis Fernando Díaz (@LuisFDiaz19) February 19, 2022

