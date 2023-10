Luis Díaz: familiar hace inédita confesión tras el secuestro de su padre

La Policía colombiana aseguró este lunes que cree haber identificado a personas que están vinculadas con el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista del Liverpool Luis Díaz, cometido el sábado en el departamento caribeño de La Guajira (fronterizo con Venezuela). Pro este martes se conocieron nuevas revelaciones del caso.

"Sin decir nombres, porque no tenemos esa capacidad (...) tenemos claridad de personas que han estado vinculadas en el hecho. Cuando ocurre un hecho de estos, esto no es espontáneo, hay una planificación anterior, gente que tal vez (...) arrastra las personas a un punto para que lo trasladen otras", expresó el subdirector de la Policía colombiana, general Alejandro Zapata.

Advertidos

Las investigaciones siguen y este martes se conoció una información en la que se destaca que el papá del jugador sabía de la opción de secuestrarlo.



“Él ya tenía amenazas, el me contaba (…) las autoridades aún no no han dicho nada (…) la esposa de él debe estar bastante estresada y triste como estamos nosotros, el pueblo está dolido por esto. Es un tipo humilde del municipio que no le ha hecho prejuicio a nadie, nosotros somos sano y como van hacer una cosa de esas”, señaló uno de los familiares a la 'W Radio'.



Y agregó: "Él salió a echar gasolina, estaba compartiendo con los sobrinos míos, cuando sale y a los 5 minutos que lo habían secuestrado a ‘Mane’, yo salí corriendo hacia donde los papás a abrazarlos y después mandaron unos audios falsos diciendo que ya lo habían liberado, un montaje que hicieron como para que la gente se quedara tranquila y devolviera".

Jürgen Klopp y el homenaje de Jota a Luis Díaz. Foto: EFE

El oficial detalló que no descartan que los secuestradores hayan llevado al padre del futbolista a Venezuela, aunque no tienen evidencia contundente de que esto haya sido así.



Luis Manuel Díaz y su esposa Cilenis Marulanda, padres del extremo colombiano, fueron secuestrados el sábado en la localidad de Barrancas, de donde son oriundos. La madre del goleador fue dejada en libertad horas después gracias a la presión policial.



Hasta el momento ningún grupo se ha atribuido el secuestro. En la búsqueda, por tierra y aire, participan al menos 130 policías y 110 militares y, según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, "hay un operativo muy intenso, no solo en la frontera (con Venezuela), sino también en los sectores que pudieran ser utilizados como rutas de escape de los secuestradores".

