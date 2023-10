Luis Díaz y su mala suerte con los penales: ¿cuántos falló en su carrera deportiva?

Luis Díaz es uno de los mayores protagonistas del empate entre la Selección Colombia y Ecuador, en su botín derecho tuvo la oportunidad de marcar el gol de la victoria en Quito, pero el arquero rival ahogó el grito sagrado.



‘Lucho’, que fue titular en la Selección por la cuarta fecha de las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial 2026, es uno de los mayores señalados por errar el penal que pudo cambiar la historia del equipo en Ecuador.



Sobre el minuto 61, Díaz tomó el balón para ejecutar un penal a favor de Colombia y asumió la responsabilidad que jugadores como James Rodríguez y Rafael Santos Borré evitaron.



Sin embargo, Luis Díaz no tuvo surte, anunció mucho su remate, no sacó un disparo fuerte y le hizo la tarea fácil al arquero Moisés Caicedo, quien solo se tuvo que recostar a su palo derecho para atajar el balón.

¡Moisés Ramírez! El arquero de @LaTri se quedó con el penal ejecutado por Luis Díaz, por la Fecha 4 de las #EliminatoriasSudamericanas. 🧤🇪🇨#CreeEnGrande pic.twitter.com/rkRFS0UqKP — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 18, 2023

La jugada fue clave en el partido que terminó 0-0, resultado amargo para la Selección Colombia, que tuvo la gran oportunidad de llevarse tres puntos muy valiosos en su visita a Ecuador.

Luis Díaz no es especialista en penales

En las últimas horas, se conoció un dato insólito de Luis Díaz y que afirma que no es un jugador que se especialice en los cobros desde el punto penal, de hecho es muy poco usual que se haga cargo de esta responsabilidad.



Según la información del periodista y estadista Paolo Arenas, el guajiro solo ha ejecutado dos penales en su carrera deportiva, contando el de este martes con la Selección Colombia, y lo más sorprendente es que ambos los ha fallado.

Luis Díaz. Foto: AFP

Para conocer detalles del primer penal del guajiro hay que remontarse a enero de 2022, donde el delantero defendía los colores del Porto. En aquel año, ‘Lucho’ erró su cobro por la Liga de Portugal, al igual que contra Ecuador, anunció su disparo y le dio la posibilidad al arquero rival para que adivinara el palo y ataje el balón.



“¡El único penal por Luis Díaz! 'Lucho' solo ha ejecutado dos penales en su carrera durante los 90 minutos (o 120) de un partido oficial. Uno, el errado vs Ecuador. El otro es este en Portugal, con Porto, durante 2022”, explicó Arenas en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter).

¡EL ÚNICO OTRO PENAL COBRADO POR LUIS DÍAZ!



'Lucho' solo ha ejecutado dos penales en su carrera durante los 90 minutos (o 120) de un partido oficial.



Uno, el errado anoche vs Ecuador.



El otro es este en Portugal, con Porto, durante 2022: pic.twitter.com/ginqypI84r — Paolo Arenas (@PaoloArenas) October 18, 2023

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección, defendió a Luis Díaz

Me hubiera gustado que él partiera dos centímetros atrás, pero bueno, ya está. Ya van a venir los goles FACEBOOK

En rueda de prensa tras el partido, el técnico argentino Néstor Lorenzo salió a defender a Luis Díaz y explicó que la responsabilidad del gol no debe recaer solo en el guajiro.



“Lucho, en la primera, definió con mucha calidad. Me hubiera gustado que él partiera dos centímetros atrás, pero bueno, ya está. Ya van a venir. Ya van a llegar los goles. Las situaciones se generan y el equipo, hasta cambiando de esquema, respondió”, afirmó el DT de la Selección Colombia sobre el momento que vive el jugador del Liverpool.



Además, se lamentó de las opciones del gol falladas y señaló que los empates contra Ecuador y Uruguay dejan la sensación de que se perdieron 4 puntos.

​

“Siento que en estas dos fechas perdimos cuatro puntos. Los jugadores saben lo que hablamos y salimos a ganar. La satisfacción que tengo es que los jugadores responden y merecieron ganar. No estoy conforme con el empate, sino con el performance del equipo”, finalizó Lorenzo.

