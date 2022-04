Fue un partido de poesía, de versos inatajables, de ritmo descontrolado, de goles maravillosos, de pases descomunales, un partido de dos equipos, Manchester City y Liverpool, que siempre juegan para celebrar el juego, y si esta vez empataron 2-2, es porque la batalla era demasiado pareja, el uno y el dos de la Liga Premier. El City sigue arriba por un punto. Y el Liverpool seguirá al acecho.

Si hay un equipo que puede atacar y hacer sufrir al City, ese es el Liverpool. Si hay uno que puede atacar y hacer sufrir al Liverpool, ese el City. Y así fue el partido. Ataque contra ataque, y eso que Luis Díaz empezó en el banco. Fue un partido para no dejar respirar, para no parpadear. El que en la tribuna miraba al piso, se perdía un gol. El que en la cancha miraba el piso, sufría uno en contra.

Partido de lujo

City quiso mandar, imponer las condiciones del partido. Arrancando, el portero Alisson, del Liverpool, ya había hecho una parada de enmarcar. Iba a tener trabajo, iba a sufrir, pero de entrada dijo que no, a remate de Gabriel Jesús.

Manchetser City vs. Liverpool. Foto: EFE

Pero menos de un minuto después, cuando Liverpool intentaba sacudirse de esa embestida local, apareció Kevin De Bruyne, aprovechó un cobro a riesgo de Bernardo Silva, y De Bruyne sacó el zapatazo a un palo, allá golpeó la pelota y adentro, gol de billar, y 1-0 en solo 5 minutos.



Liverpool tenía que mostrar sus armas. Ya estaba herido, pero tenía mucha vida. Mucho partido por delante. Y empató muy rápido, al minuto 13, un centro de Robertson, pase atrás de Alexánder-Arnold, y Diogo Jota, bien ubicado, no falló, remató abajo y 1-1.



El partido, de principio a fin, fue así, pura velocidad. 22 guerreros que parecían correr a caballo, con lanzas, con escudos. El ritmo no bajaba, no iba a bajar. Juego de pases largos, muy largos, de búsqueda de espacios, de emoción al límite en cada área.



Hubo un sustico en el estadio cuando el portero Ederson, del City, casi inventa un autogol, una jugada de infarto, pero que el portero resolvió con serenidad después de la pifia, al borde de la raya. Solo un sustico.



Pero los estilos se fueron imponiendo. City se hizo amo de la pelota. Lanzó unas embestidas tremendas. El segundo gol palpitaba en campo del Liverpool que no hallaba cómo resistir, cómo despejar. De Bruyne desperdició el segundo gol en 29 minutos. El jugador que no pueden dejar solo, siempre queda solo. Su remate pasó por fuera por muy poco. Y luego, Cancelo, que hacia estragos por la izquierda, tuvo un derechazo que hizo volar a Alisson, la pelota fue al tiro de esquina. City era una máquina.

Y era tanta la asfixia, que llegó el segundo gol, centro de Cancelo y Gabriel Jesús apareció como un fantasma, donde nadie lo presintió, para romper la línea defensiva y anotar la ventaja, en 37 minutos, y 2-1.

Facebook Twitter Linkedin

El gol de Gabriel Jesús. Foto: EFE

El ritmo nunca bajó entre el City y Liverpool

Pasaron 15 minutos de descanso, tiempo para respirar, tomar aliento, y volver a agarrarse el corazón. De vuelta, el partido no fue inferior, un minuto bastó para que Liverpool encontrara el empate. Salah metió un pasesote al vacío, a Mané, que poco había aparecido, apareció como se debe, este no sabe fallar, tuvo una gran definición y 2-2.

El resto del partido fue la misma sinfonía. Clarinetes celestes, acordes rojos. Ida y vuelta. Y la exigencia, siempre, al límite.



Al minuto 70 entro Luis Díaz, a hacer lo suyo, explotar la banda izquierda. Con él en la cancha, Salah tuvo el gol de la victoria pero su remate, camino a gol, fue desviado de milagro por una pierna salvadora. Respondió Gabriel Jesús que tuvo panorama, compañeros, opciones, pero decidió patear afuera.



Luego hizo presencia el VAR; para que nadie se olvide de él, para ser protagonista como los protagonistas, y para dictar sentencia en una jugada al límite, en un fuera de lugar de alguna pestaña de Sterling, que había anotado el de la victoria local.



Y ya al final, cuando los equipos no dejaban de correr y los corazones de saltar, Mahrez falló el gol del triunfo del City, quiso el lujo, y la pelota le ganó, se le fue alta. Y eso fue todo. Un partidazo, un 2-2 poético. Pero la ventaja la mantiene el City.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

