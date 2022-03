Luis Díaz es sinónimo de valentía en Liverpool. Es de eso de lo que hablan los medios algunas horas después de su segundo gol con el Liverpool, en una acción en la que se jugó la vida y sufrió una durísima entrada del arquero Sánchez de Brighton que, al juicio popular, inexplicablemente no se castigó con tarjeta roja.

Los elogios tienen mucho que ver en la rápida adaptación del jugador, de 25 años, quien ha encontrado un grupo de amigos que lo acogió y le ha hecho todo mucho más fácil.



¿Quiénes son los 'nuevos mejores amigos' del colombiano? Lo cuenta el técnico Jürgen Klopp.

Los 5 'panas' de Luis Díaz

Luis Díaz, con el griego Tsimikas. Foto: EFE

"Es un muy buen jugador. No tenemos grupos en nuestro equipo, pero lo que sí tenemos son algunos muchachos que hablan español y portugués y eso ayuda mucho a Luis. Los jugadores más experimentados, como Thiago, lo toman bajo su protección. Fabinho, Bobby (Firmino) y Diogo están muy cerca de él y eso ayuda", conto Jürgen Klopp en los últimos días.



"En general, 'Lucho' es un chico muy agradable. No estoy seguro de cómo hablan Harvey Elliott y Luis (Díaz), pero pasan bastante tiempo juntos y eso significa que el 'chico' se ha adaptado tan rápido como el 'jugador'", añadió Klopp.



Klopp insistió en que no era tan fácil llevarlo a Liverpool en el mercado de invierno, "pero con Luis fue interesante porque la forma en que jugó en Porto es exactamente la forma en que queremos que juegue aquí. Así que no ha tenido que adaptarse realmente", aseguró.



"Díaz Todavía tiene sus momentos defensivos, pero tiene velocidad y es un regateador bastante bueno. Puede llevar el balón bastante rápido y su regate no es malo. No creo que hayamos visto la gama completa de sus habilidades de tiro que vimos cuando lo exploramos, por lo que hay mucho espacio para mejorar, pero es un buen jugador", añadió el alemán.



Este miércoles, a las 3:15 p.m., Luis Díaz estará con el Liverpool en el partido contra el Arsenal, por el partido pendiente de la fecha 27 de la Premier League. Transmite 'Star+'.



