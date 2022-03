El futbolista colombiano Luis Díaz, jugador del Liverpool, quien en los últimos partidos ha tenido un desempeño excepcional, podría seguir con el equipo solo hasta el 2024.



Esto debido a que Jürgen Klopp, el director técnico, y quien entró en la lista de los mejores entrenadores del mes de febrero, tiene contrato hasta dicho año, según la Premier League.



El pasado domingo, el colombiano fue titular en la final contra el Chelsea por la Carabao Cup, en la que salieron victoriosos de la mano de Klopp.



Sin embargo, hay especulaciones en el medio deportivo sobre la salida anticipada del entrenado. Es decir: se iría antes de 2024.



No obstante, el técnico en una reciente rueda de prensa se pronunció sobre esos rumores y dijo: “El plan sigue siendo el mismo. No ha cambiado nada y si decido marcharme en 2024 no será por la calidad de la plantilla”.



Mientras tanto, el diario británico 'The Mirror' hizo una simulación de cómo podría verse el equipo de Liverpool al final del contrato del técnico.



Según el medio citado, el portero Alisson Kelleher tendrá más de 30 años y nadie del equipo se quejará de él, si sigue siendo el número 2 en 2024. También hablaron de la defensa, que estaría encabezada por Andy Robertson y Trent Alexander-Arnold, pero aseguraron que Konate quizá sería el jugador más interesante para ese año.



Y en cuanto al ataque, no dudaron en nombrar al guajiro Luis Díaz, ya que ha tenido muy buenas apariciones en los últimos partidos y consideran que puede ser el sucesor del senegalés Sadio Mané.



Así las cosas, el futuro de Díaz dependería de la salida o no de Jürgen Klopp. El entrenador que llegue tendría que decidir si es valioso para sus filas o no.

