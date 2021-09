Luis Díaz: el más apetecido, un  grande de Inglaterra lo quiere

Luis Díaz es el jugador colombiano por el que más preguntas los clubes en Europa, gracias a sus gambetas y capacidad goleadora, demostradas en la Selección y en el Porto de Portugal.

Hace poco se habló de que el Barcelona preguntó por él, pues se acomoda a la difícil situación económica que vive el club catalán, pero nada se ha hecho oficial.



El elenco portugués no la pasó bien en su último partido en la Liga de Campeones, luego de caer 1-5 en casa con el Liverpool.



Y es precisamente ese equipo inglés quien está interesado en llevarse al guajiro a sus filas, pues se han dado cuenta de su calidad.



El portal The Independent dice que Díaz podría ir a esa escuadra. El jugador tiene contrato hasta el 2024 con Porto y Transfermarket señala que está valorado en 25 millones de euros.



Por ahora, esos son los temas que se manejan, pero ninguna de las partes se ha pronunciado sobre el particular.



