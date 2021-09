Luis Díaz estaría en la órbita de uno de los grandes de España

Una de las estrellas del fútbol colombiano es Luis Díaz, quien con su equipo, Porto de Portugal, y la Selección ha sido figura en los últimos meses.



Sus goles, sus gambetas y desplazamientos han sido cetro de comentarios de varios de los grandes equipos del mundo, entre ellos, el Barcelona de España.



Según los medio de Europa, Díaz está en la órbita del club catalán, quien no tiene mucho dinero, pero que necesita sacudirse y contratar, pues el hoy no la pasa bien.



Se advierte que Díaz está al alcance del Barcelona, pues la cifra que se maneja por su traspaso es de 30 millones de euros, según El Nacional.



Joan Laporta, el presidente del club español, ha dicho que si bien la condición económica del equipo no es la mejor, sí están en la idea de renovar la plantilla, conseguir jugadores buenos, que les aporten y que no manejen cifras millonarias.



