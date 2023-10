Néstor Lorenzo defiende a Luis Díaz por críticas en Selección: 'No es nuestro salvador'

La Selección Colombia ultima detalles para el encuentro contra la su similar de Uruguay por la tercera fecha de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. El combinado nacional quiere defender su invicto de diez partidos sin perder en la era de Néstor Lorenzo bajo el intenso calor de Barranquilla.



El conjunto dirigido por el argentino Néstor Lorenzo realizó los últimos entrenamientos de cara al partido contra Uruguay en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde uno de los jugadores que se llevará todas las miradas serpa Luis Díaz.



El delantero del Liverpool, que es llamado a ser uno de los referentes de la Selección Colombia, ha recibido algunas críticas desde una parte de la prensa y la afición, debido al rendimiento que ha mostrado con la camiseta del equipo colombiano.



Frente a esto, Néstor Lorenzo lanzó un fuerte mensaje en rueda de prensa, defendió a Luis Díaz y explicó que ha dado un buen rendimiento en los primeros partidos que tuvo bajo su mando.

Entrenamiento d ela Selección Colombia. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

"Su rendimiento ha sido bueno y espero que mejore con los entrenamientos y el conocimiento con sus compañeros, en el fútbol se necesitan sociedades en algunos sectores del campo, donde es jugar y entrenar", explicó el argentino.



Además, Lorenzo decidió quitarle algo de presión y responsabilidad a 'Lucho' y fue contundente al decir que 'no es el salvador de la Selección Colombia'.



"Confiamos en él, su labor, en su posición y en su rol, no queremos que sea el salvador, no le vamos a dar esa responsabilidad", afirmó.



James Rodríguez y Luis Díaz. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Néstor Lorenzo fue enfático y repetitivo en indicar que Luis Díaz no debe ser el que lleve el peso de la Selección Colombia en sus hombros, y le pidió paciencia a las personas que esperan que marque en todos los partidos.



"Lo primero que hicimos fue decirle que no queremos que tenga el equipo al hombro, la responsabilidad no puede recaer solo sobre Luis. Él ha hecho buenos partidos en la Selección, pero la gente quiere que haga cuatro goles y eso no es normal", señaló el DT.

Entrenamiento d ela Selección Colombia en la sede de la FCF. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Por otro lado, explicó que es diferente el rendimiento que tiene en el Liverpool, comparado con la Selección Colombia "En el Liverpool juega cada tres días y acá cada tres meses. No tenemos la fórmula (para que Luis Díaz sea más determinante como en el Liverpool)", expresó el técnico.



Y agregó: "En nuestro proceso estuvo dos microciclos lesionados y no vino, se ha perdido algunos partidos que le podían dar más acercamiento al equipo".

DEPORTES

