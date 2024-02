¿Luis Díaz está infravalorado? Es de las estrellas de Liverpool con el peor salario

Luis Díaz está realizando una campaña destacada en el Liverpool de Inglaterra, está siendo clave en los momentos que el equipo lo necesita y varias veces se ha hecho cargo del ataque ante las diferentes bajas y ausencias.



Esta temporada, el guajiro de 27 años de edad ha estado en 35 partidos del Liverpool sumando todas las competencias nacionales e internacionales y ha marcado 10 goles: seis en la Premier League, uno en la FA Cup, uno en la Copa de la Liga inglesa y los dos restantes en la Europa League.

Luis Díaz. Foto: EFE

'Lucho' se ha ganado a confianza del DT Jürgen Klopp, quien lo ha usado en la mayoría de veces por la banda izquierda. Aunque en algunos partidos le ha tocado jugar por la derecha por la baja en ataque del egipcio Mohamed Salah.



En el último partido de Liverpool, en la final contra el Chelsea por la Carabao Cup, a Luis Díaz le tocó cargar la responsabilidad del ataque de los reds y fue uno de los más peligrosos de su equipo.



'Lucho' fue el tercer mejor calificado en el título del Liverpool, solo por detrás del arquero irlandés Caoimhín Kelleher, quien tuvo una noche soñada y atajo todos los tiros que fueron entre los tres palos, y del central Virgil van Dijk, que fue sólido en defensa y marcó el gol del triunfo.

Luis Díaz Foto: AFP

Bajo salario de Luis Díaz

A pesar de ser uno de los jugadores más destacados y más utilizados por Klopp esta temporada, su salario no refleja la importancia que tiene en el Liverpool. El colombiano es de los futbolistas con menor sueldo de la plantilla y está lejos de las millonarias cifras que manejan sus compañeros.



Luis Díaz tiene un salario superior a los 2,8 millones de libras esterlinas (más de 3 millones de euros) por temporada. En pesos colombianos es cerca de 14 mil millones de pesos.



Según el portal Capology, el colombiano recibe 55.000 libras esterlinas a la semana (274 millones de pesos), pero está muy lejos de las 350.000 libras que persibe Mohamed Salah, el mejor pago del Liverpool.

Luis Díaz. Foto: AFP

Luis Díaz se encuentra en el puesto 18 de la escala salarial de la plantilla, por debajo de Joel Matip, Darwin Núñez, Diogo Jota, Ryan Gravenberch, e incluso del tercer portero, el español Adrián San Miguel.



Todavía no se ve probable que tenga una subida de salario en los próximos meses, ya que el guajiro tiene contrato con Liverpool hasta junio de 2027.

Escala de salarios de Liverpool

Mohamed Salah: 18.200.000

Virgil Van Dijk: 11.440.000

Thiago Alcantara: 10.400.000

Trent Alexander-Arnold: 9.360.000

Alexis Mac Allister: 7.800.000

Alisson: 7.800.000

Ryan Gravenberch: 7.800.000

Diogo Jota: 7.280.000

Darwin Núñez: 7.280.000

Dominik Szoboszlai: 6.240.000

Acero Cody: 6.240.000

Joel Matip: 5.200.000

Andrew Robertson: 5.200.000

Joe Gómez: 4.420.000

Konstantinos Tsimikas: 3.900.000

Ibrahima Konate: 3.640.000

Adrián: 3.120.000

Luis Díaz: 2.912.000

