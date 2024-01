Leyenda de Manchester United 'acribilla' a Luis Díaz en Liverpool: 'No está pulido'

Luis Díaz comenzó el 2024 inspirado y encendido, así lo demostró el pasado primero de enero en el partido del Liverpool vs. Newcastle. El colombiano, aunque no marcó ni asistió, fue uno de los más peligrosos en la primera hora de juego y fue clave en el primer gol de los reds.



Puede ser de su interés: Luis Díaz, entre los fichajes más costosos del mercado de invierno

Además, el Liverpool recuperó esa chispa que le faltó la temporada pasada para pelear por el título de la Premier League, en estos seis meses de competencia ha tenido una impresionante primera parte de campaña y está disputando mano a mano la liga con el Arsenal y el Manchester City.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz Foto: AFP

Sin embargo, no todo es alegría en los pasillos del Liverpool, ya que después del partido contra el Newcastle, el egipcio Mohamed Salah salió del club para unirse a las filas de su selección, que está afrontando la Copa África 2024.



Además: Kevin Castaño se va a tierras rusas: este es su nuevo equipo



Los dirigidos por el técnico Jürgen Klopp se quedarán durante seis semanas sin el 'Faraón', quien defenderá los colores de su país en el torneo que iniciará el 13 de enero y finaliza el 11 de febrero.

Facebook Twitter Linkedin

Mohamed Salah Foto: EFE

La preocupación del Liverpool se debe a que pierden la pólvora goleadora que ha tenido 'Mo' en la temporada, ha convertido 14 goles y ocho asistencias en Premier League y 18 sumando todas las competencias, siendo el máximo goleador del equipo en la campaña.



Por esta razón, los jugadores de ataque como el colombiano Luis Díaz, el uruguayo Darwin Núñez y el portugués Diogo Jota son los llamados a suplir los goles de Salah. Pero en Inglaterra no ven tan clara la jerarquía de los futbolistas.



Le contamos: Por perdida de Juegos Panamericanos, Marbelle le da 'palo' a Gustavo Petro



El exjugador y leyenda del Manchester United, Gary Neville, salió a criticar, sin ninguna mesura, a los tres futbolistas, entre los cuales está Luis Díaz. En declaraciones para Sky Spots, dijo que no estaban pulidos y les 'faltaba la categoría del egipcio'.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz es derribado. Foto: EFE

“Muchos de esos jugadores se han ido y han vuelto a un periodo de transición, como Cody Gakpo, Darwin Núñez y Luis Díaz. Ellos aún no están pulidos, no están listos. No están en la cima de sus carreras como cuando tú empiezas a tomar decisiones precisas", explicó el inglés.



Y agregó: No pensé que el Liverpool estaría en la carrera por el título y todavía no creo que lo logren. La duda que tengo se debe a estos tres jugadores, pero sabemos que Klopp es algo diferente como entrenador”.



Además, desnudó el grave problema que va a tener el Liverpool en estas semanas sin el 'Faraón'. “Muchos de los delanteros de Liverpool son derechos, les va bien por la izquierda: Jota, Núñez, Díaz, Gakpo. Pero nadie de ellos parece tener el equilibrio adecuado por la derecha. Harvey Elliott, siendo zurdo, podría hacerlo, pero él es más un mediocampista. Probablemente, le falta ritmo para jugar en ese tridente de ataque, pero quizás puede hacerlo (...) Lo cierto es que no se pueden reemplazar los goles de Salah".

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz Foto:

Neville, que defendió durante gran parte de su carrera los colores del máximo rival del Liverpool, dijo que a Luis Díaz, Darwin Núñez, y Diogo Jota los "nota frustrados" cuando no está Salah. “Deben resistir para poder darle a Mohamed la oportunidad de regresar y tener una verdadera ilusión por el título”.

HAROLD YEPES

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO