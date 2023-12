A Luis Díaz le 'dan palo' por flojo rendimiento en Liverpool: 'Muy poco productivo'

El Liverpool cedió terreno este domingo en su lucha por conquistar la Premier League. Empató sin goles contra el Manchester United, en Anfield y perdió el liderato de la liga a manos del Arsenal, que ganó su partido de la fecha 17.



Uno de los jugadores que fueron señalados del flojo rendimiento de los Reds en ataque es el colombiano Luis Díaz, quien no se salvó de las críticas de la prensa inglesa y recibió 'un palo' por su papel contra los Diablos Rojos.

Luis Díaz entrenando en Anfield Road. Foto: EFE

El jugador de Barrancas (La Guajira) arrancó como titular y fue sustituido en el 78 por el técnico Jürgen Klopp, que buscó darle otro aire al equipo en la zona ofensiva, objetivo que no se cumplió tras un amargo 0-0.



En las notas hechas por Liverpool Echo, Luis Díaz pasó raspando en las calificaciones con un seis, pero le dejaron un recado: “El atacante más peligroso del Liverpool en la primera mitad, probó regularmente a Dalot con carreras directas, pero se perdió un poco en la segunda mitad”, al final el diario escribió subbed, que significa en el dialecto británico 'se esperaba más'.



Este lunes, el delantero de la Selección Colombia y varios de sus compañeros fueron tema de debate en Inglaterra, The Athletic publicó un artículo en el que critican el flojo rendimiento de él y sus compañeros de ataque.

Luis Díaz contra el Manchester United. Foto: EFE

“El colombiano cuenta con solo tres goles en la máxima categoría esta temporada y cinco en total. Hay tantos momentos de verdadera promesa cuando interviene por la izquierda, pero muy poco producto final. Díaz no logró ganar su batalla con Diogo Dalot y, al igual que Núñez, fue reemplazado”, dijo el medio citado.



Y es que desde el pasado 5 de noviembre el colombiano no convierte un gol en la Premier League. El último fue contra el Luton Town en el empate 1-1, el día que mostró la camiseta con un mensaje 'Libertad para papá' dedicado a 'Mane' Díaz, quien estaba secuestrado en ese momento por el Eln.



Pero no solo es el juego contra el Manchester United, en anteriores jornadas los ingleses no han visto al jugador que brilló contra Brasil en la eliminatoria al Mundial 2026 con Colombia.



“Díaz, Núñez y Gakpo hicieron nueve tiros entre ellos, pero ninguno puso a prueba a André Onana. El United celebró el punto que buscaba y el Liverpool tuvo que lamentar su despilfarro. Núñez, Díaz y Gakpo no están dando lo que son capaces de hacer y esta vez, no hubo goles de otros lugares para rescatarlos”, recaltó The Athletic.

Luis Díaz y Darwin núñez. Foto: EFE y AFP

Ahora, el Liverpool deberá afrontar uno de los periodos más difíciles de la temporada, el apretado calendario de diciembre, que junta los partidos de la Premier League y las copas.



Precisamente, este miércoles recibe en Anfield Road al West Ham United por la Copa de la Liga Inglesa. El sábado 23 de diciembre protagoniza el choque estelar de la fecha, mide sus fuerzas contra el Arsenal por el liderato de la liga local.

HAROLD YEPES

DEPORTES

