Luis Díaz vive un idilio en Inglaterra. El delantero colombiano no completa un mes con el Liverpool y ya puede decir que debutó en cuatro torneos distintos, jugó una final y quedó campeón.



Su desempeño en el partido de este domingo contra el Chelsea, en la final de la Carabao Cup, fue uno de los puntos más altos del equipo 'red'. En síntesis: Díaz hizo lo que quiso. Se movió por toda la cancha, ayudó en defensa, estuvo cerca de marcar un gol y deslumbró con varios 'lujitos', que, a decir verdad, fueron más recursos que 'sobradas'.



Como era de esperarse, la presentación de Díaz fue reconocida por los grandes diarios británicos. Este lunes, el rostro del guajira abre la sección deportiva de la mayoría de medios. Esto es lo que dicen.

Díaz, el mejor del Liverpool

Luis Díaz, de rodillas y mirando a la tribuna.

Daily Mail

El sensacionalista Daily Mail, uno de los más leídos en Inglaterra, destacó la presentación de Díaz con la segunda calificación más alta: 8.



"Qué fichaje parece ser. Parece tener un poco de todo en su casillero. Está naciendo una estrecha", explicó el diario.

Liverpool Echo

El diario líder en Liverpool, el 'Echo', también le dio la segunda valoración más alta. Tan solo el portero Kelleher lo superó en calificación. El 8 fue su 'rating'.



"Excelente actuación en la que atormentó a un nervioso Chalobah y fue regular todo el tiempo con el Liverpool. Fue uno de los muchos que pusieron a trabajar al golero Mendy. Buen desempeño defensivo, también, antes de cansarse. Suntuoso".

This is Anfield

Si la prensa tradicional halagó al atacante guajiro, los portales de hinchas no se quedaron atrás. El popular 'This is Anfield' no guardó elogios y calificó a Díaz con la valoración más alta de todas: 9.

"Algunos toques realmente buenos y su talento preocuparon a la defensa del Chelsea con su velocidad e imprevisibilidad. Llegó a poner a su propio equipo en problemas en un par de ocasiones, por pases imprecisos, lo que generó buenas oportunidades para el Chelsea, pero en general fue una de las chispas brillantes del Liverpool", explicó en un principio.



"Puede que tenga que aceptar la mala decisión ocasional como parte de su brillantez, pero deslumbró intensamente en el gran escenario después de haber tomado su vida como un 'red' más rápido de lo que cualquiera hubiera esperado", complementó.



