Luis Díaz, entre los 100 mejores jugadores del año en importante escalafón

El fin de año es momento de balances, y los escalafones mundiales nunca faltan. Tal es el caso del elaborado por la revista Four Four Two, que se decidió a sacar la lista de los 100 mejores futbolistas del 2023.

Entre ellos se encuentran seis argentinos (todos campeones del mundo), pero en este caso hubo motivos que llamaron la atención. Ausencias de estrellas a nivel mundial en los primeros 20 lugares.



Lionel Messi, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Emiliano Martínez y Nahuel Molina son los campeones del mundo que integran la lista del medio británico. Todos fueron indispensables en la consagración de Catar 2022.

Messi, Haaland y Cristiano. Foto: AFP y EFE



La ubicación del capitán de la selección argentina causó sorpresa. El rosarino se ubica en el sexto puesto, por debajo de futbolistas como Erling Haaland, Kylian Mbappé o Harry Kane, en un año en el que sorprendió al mundo al dejar el fútbol europeo después de casi 20 años.



No figuran otros campeones del mundo, como Ángel Di María (se destaca en Benfica), Alexis Mac Allister (figura en Liverpool antes de la lesión) y el Cuti Romero (en el mejor momento en Tottenham), figuras en el primer semestre y a lo largo de la temporada.



Pero no son los únicos olvidos en la lista: históricos como Neymar (más allá de un año marcado por las lesiones) y Cristiano Ronaldo (estelar, aunque en Arabia Saudita) tampoco forman parte de la nómina.

Lucho, entre los 100

Luis Díaz disputando el duelo con Sofyan Amrabat. Foto: EFE

En el listado de los 100 mejores del año se encuentra solo un futbolista colombiano, el jugador Luis Díaz, del Liverpool.



Lucho tuvo un año destacado en el que brilló con la Selección Colombia en la eliminatoria al Mundial, y con Los Reds en la Premier League ha sido valioso en su aporte fecha a fecha.



Por eso, Luis Díaz aparece ubicado en el puesto 53 del escalafón, superando a jugadores como Benzema (96), Toni Kroos (65) o Gavi (63), entre otras figuras.



"El 2023 será recordado por Luis Díaz por ser una montaña rusa de emociones por motivos personales. El colombiano ha iluminado el fútbol inglés con rayos de brillantez, convirtiéndose en el heredero del trono de Sadio Mané y ganándose un lugar en los corazones de Merseyside por su genialidad y astucia a partes iguales”, escribió FourFourTwo.

Los mejores

1.Erling Haaland - Manchester City

2.Jude Bellingham - Real Madrid

3.Harry Kane - Bayern Múnich

4.Kylian Mbappé - PSG

5.Rodri - Manchester City

6.Lionel Messi - Inter Miami

7.Bernardo Silva - Manchester City

8.Mohamed Salah - Liverpool

9.Antoine Griezmann - Atlético de Madrid

10.Vinicius Jr - Real Madrid

11.Bukayo Saka - Arsenal

12.Jamal Musiala - Bayern Múnich

13.Kevin De Bruyne - Manchester City

14.Victor Osimhen - Napoli

15.Ilkay Gündogan - Barcelona

16.William Saliba - Arsenal

17.Trent Alexander-Arnold - Liverpool

18.John Stones - Manchester City

19.Rafael Leao - Milan

20.Declan Rice - Arsenal





