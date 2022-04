Luego de vencer al Manchester City el sábado y clasificar a la final de la FA CUP, el Liverpool sigue apuntándole a todo en la temporada.

Tiene por delante la semifinal de la Champions (contra el Villarreal) y no bajará los brazos para poder conquistar la Liga Premier, en la que sigue a un punto del City de Pep Guardiola.



Este martes, tendrá partido clave en casa contra el Manchester United (2 p. m. TV de ESPN), en un compromiso clave para sus intereses.

Para el colombiano Luis Díaz el panorama no podía ser mejor. Su equipo pelea en todos los frentes y él ha sido protagonista.

Primera vez contra el United

Partido a partido se lleva elogios y buenas calificaciones en la prensa. El sábado no anotó, pero se destacó una vez más, arrancando de titular.



El guajiro espera tener minutos en un duelo que los Reds tienen la necesidad de ganar, en una semana en la que se juegan los partidos que estaban aplazados en la Premier. El turno del Manchester City será este miércoles, contra el Brighton (10.º).



Será la primera vez que Díaz enfrente al Manchester United, desde su llegada a la Liga Premier.



El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, se refirió a Díaz al ser consultado por los análisis de prensa en Inglaterra que indican que Sadio Mané, estrella del equipo, se ha visto presionado por la llegada del colombiano.



“No sé si el fichaje de Luis Díaz ha afectado a Mané, que se ha movido al medio, pero encaja muy bien. Mané ha tenido algunos problemas físicos desde que volvió de la Copa África y no puede recurrir a su inmenso físico todos los días”, aclaró.



El Liverpool tendrá en frente a un rival que se ha relanzado en la carrera por la Liga de Campeones tras su victoria contra Norwich, el sábado (3-2), y por los pasos en falso de Arsenal y Tottenham.



