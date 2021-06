El juego colectivo, la clave de Colombia para Luis Díaz

Colombia ya pasó la hoja de la victoria conseguida en Lima. Ahora, se viene un reto más grande: la Argentina de Lionel Messi en Barranquilla.



En la previa del compromiso, Luis Díaz se refirió a la preparación que están teniendo los dirigidos por Reinaldo Rueda previo al partido de este martes.

Debilidades de Argentina. Nosotros hemos venido estudiando al rival. Sabemos lo que son, lo hemos visto. Ahora nos toca trabajar para ir a hacer un buen partido. Podemos hacer un gran partido, es lo que todos queremos. Argentina es un rival muy duro, pero estamos en nuestra casa. Vamos a hacer nuestro juego, balón al piso.



Messi. Es responsabilidad de todos ayudarnos (en defensa), sabemos las características que tienen. Entre más solidarios somos entre nosotros, mejor nos va.



Ataque o defensa. Depende la situación, cómo se dé el partido. Siempre estamos para ayudar en lo defensivo, daré lo mejor de mí. Es cuestión de hacer las cosas bien, trabajar en equipo. Siempre trato de ser colectivo, para eso estamos en el campo. Si se puede ayudar al lateral, se ayuda, si se puede, se ataca.



Impulso anímico. Nos da mucha confianza el partido de Lima, poder llegar a otro juego y hacer las cosas bien. Cada uno está muy preparado, vamos por esos tres puntos.



Temporada en Porto. En lo defensivo he mejorado mucho, he aprendido mucho. Trato de seguir mejorando en lo que me convenga, seguiré trabajando para seguir creciendo. Estoy muy motivado.



Nueva actitud: Sabíamos lo que había ocurrido en las fechas pasadas, no podíamos volver a esas derrotas, supimos lo que nos costó, fue muy amargo el sabor, aprendimos de eso y este grupo tiene esa madurez de saber entender los momentos. Estamos mentalizados en que no se pueden regalar tres puntos.



