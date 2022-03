Este miércoles, a las 3 p.m., el Liverpool enfrenta al Arsenal por el partido pendiente que traían de la fecha 27 de la Premier League. La expectativa del equipo de Jürgen Klopp es inmensa debido a que el Manchester City, el líder de la liga, 'pinchó' el lunes pasado empatando con el Crystal Palace y cedió puntos en la tabla.



De ganar esta tarde, el Liverpool podría quedar a un solo punto del City y llegar con vida al duelo directo que ambas escuadras tienen programado para el domingo 10 de abril, por la fecha 32 del torneo.

A pocas horas de que ruede la pelota, el exentrenador del Arsenal, Arsene Wenger, dio sus impresiones sobre la actual liga inglesa, competición en la cual dirigió durante más de dos décadas. El colombiano Luis Díaz, a su juicio, sería el factor que definiría el título.



Luis Díaz y Arsene Wenger

Arsene Wenger fue siete veces campeón de la Copa de Inglaterra con el Arsenal. Foto: AFP

En diálogo con 'Bein Sports', Wenger fue consultado por las opciones que tiene el Liverpool para salir campeón, tras el traspié que vivió recientemente el Manchester City.



"No se puede descartar por completo. Todavía es posible para el Liverpool", dijo el francés en un primer momento.



Luego, desarrollando su respuesta, mostró su debilidad por el guajiro Díaz.



"Yo diría que tienen opciones por haber comprado a Luis Díaz. Me gusta él. Me gusta mucho. Se mueve muy bien, es luchador y parece que puede marcar goles”, añadió.



"Es un jugador de fútbol moderno y, en general, sí, debo decir que me gusta mucho", concluyó Wenger.

