Liverpool visita este martes, a las 2 p.m., al Benfica, en Portugal, por el partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League.



Sobre el papel, el equipo inglés es el favorito de la serie. Sin embargo, en el máximo torneo de clubes del mundo, no hay nada asegurado. Por eso, este lunes, en rueda de prensa, el timonel alemán del equipo 'red', el expresivo Jürgen Klopp, se refirió a todos los retos que presenta esta fase de la Liga de Campeones.



En medio de los desafíos futbolísticos, uno bien singular: la comunicación con Luis Díaz.

'No le entendí ni una palabra'

Díaz y Klopp. Foto: @LiverpoolFC, AFP

Aunque los fanáticos esperaban que Klopp confirmara la titularidad de 'Lucho' Díaz, su comentario sobre el colombiano, quien tiene gran experiencia contra el Benfica, por su pasado en el Porto, tuvo que ver con el hecho de que el guajiro no hable inglés.



"¡Intentó hablarme del Benfica pero no entendimos una palabra!", expresó Klopp en la conferencia de prensa.



Esta no es la primera vez en que el DT alemán se refiere al hecho de que Díaz no hable español.



“Con Luis, por razones obvias, hay un problema de idioma. Yo no hablo español, él no habla inglés. Él está aprendiendo, yo no, así que tendremos esperar hasta que su inglés mejore. Hasta entonces, tenemos mucha gente aquí que habla constantemente con él. Pero obviamente es bastante natural. Por eso juega como juega”, había dicho hace dos semanas el entrenador.



El reto de la Champions

Liverpool, en la Uefa Champions League. Foto: EFE

En la rueda de prensa, Klopp reconoció la trascendencia del encuentro de este martes: "Necesitamos estar en la cima de nuestro juego en cada uno de los partidos que vienen, El Benfica es uno de los equipos más exitosos de Portugal. Es un oponente difícil".



Durante la charla con los medios, Klopp tambén se refirió a su paso por el equipo 'red'.

"No valoro mi tiempo aquí en función de los títulos que hemos conseguido", dijo Klopp, que logró la sexta Champions para el club y la primera liga inglesa en treinta años.



"Me importa más el estilo de juego, cómo hemos desarrollado el equipo y el estado en el que está el club. Estamos en un equipo en una buena situación" agregó Klopp.



El alemán confirmó que tiene a todos los jugadores disponibles, a excepción de Trent Alexander-Arnold, que aún necesitará unos días para recuperarse, y que continúan las conversaciones entre Mohamed Salah y el club para intentar renovar al egipcio.



"Están hablando y eso es todo lo que necesito saber", apuntó, sobre la renovación de 'Mo'.



Klopp es consciente de que se juegan la temporada en trece días, en los que se miden al Benfica en ida y vuelta de cuartos de Champions, visitan el Etihad Stadium para jugar contra el Manchester City, y luego van a Wembley para jugar las semifinales de FA Cup contra los de Pep Guardiola.



"Todos sabemos que con un fallo, con que algo salga mal, una competición se puede ir. No hay problema, estamos listos para lo que venga", concluyó el timonel.

*Con EFE