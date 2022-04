En los casi tres meses que lleva Luis Díaz en Liverpool, la constante han sido los elogios. Sin embargo, cuando faltan pocas horas para que juegue su quinto partido de Champions League con el equipo inglés, 'Lucho' acaba de recibir la que sin duda es la crítica más fuerte que le han hecho. John Barnes, exfutbolista que jugó 10 años con el equipo 'red', el encargado de hacerla.

'Luis Díaz no es el gran fichaje de enero'

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz. Foto: EFE

"Luis Díaz no es un gran fichaje de enero en el Liverpool, si fuera el Real Madrid, el Barcelona y todos los demás estarían detrás de él y no fue así", fue lo primero que expresó Barnes en diálogo con el diario 'The Mirror'.



"La situación es muy parecida a cuando vinieron Salah y Mane, no hubo un gran clamor por ellos y por mucho que se hayan convertido en los jugadores que son. Eso tiene que ver con Klopp y el valor de identificar la plantilla de jugador que quiere", complementó el hombre que levantó cuatro títulos con la camiseta 'red'.



(No deje de leer: ¿Ecuador podría quedarse fuera del Mundial de Catar? Esto es lo que se sabe).



En esa misma línea de comparar a 'Lucho' con sus compañeros de ataque, Barnes dudó acerca de que el guajiro pueda tener el mismo despliegue en otros clubes del mundo.



"Díaz no hará lo que hace ahora en el Manchester City , no lo hará tampoco en el Real Madrid; así pasa también con Salah, quien se adapta a nuestra forma de jugar. Si 'Mo' siente que puede dejar el Liverpool y tener el mismo impacto en el Real Madrid, yo no lo comparto", concluyó.



(Además: Falcao García renovará con el Rayo Vallecano por un año más).

DEPORTES