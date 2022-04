Luego de su sensacional presentación con Liverpool en la victoria 4-0 frente al Manchester United, en la reciente fecha de la Premier League, Luis Díaz sigue siendo uno de los grandes protagonistas de la mayoría de portadas de los medios británicos.

Este miércoles, por ejemplo, Gary Neville, exdefensor de la Selección de Inglaterra, lo llenó de elogios por su desempeño en el equipo 'red'. Además, su entrenador, el alemán Jürgen Klopp, volvió a darle un espaldarazo con una destacada descripción de su gol en el juego del martes.



Ahora, en la mañana del jueves (tarde inglesa), llegó el momento para que 'Lucho' sea el que hable.



En conversación con los medios oficiales del Liverpool, Díaz se refirió por primera vez a cómo es Klopp como entrenador. Además, muy a su estilo, comentó que su principal objetivo con los 'reds' es "ayudar al equipo".



(Puede leer: Freddy Rincón: la llamativa razón por la que estaba en casa de Harold Saa).

Luis Díaz habla

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz. Foto: EFE

Lo más difícil hasta el momento

“Tácticamente, la forma en que nos preparamos y el hecho de que también tengo que defender podría ser lo más difícil hasta ahora. Sin embargo, tengo ese aspecto en mi juego, ya que pasé un tiempo jugando en Porto y creo que logré recuperar y aprender mucho allí. Pero seguiré mejorando aquí también, seguro", expresó Díaz de entrada.



“Pero estoy muy contento y encantado de estar aquí en el club, y de haberme asentado de la manera que lo he hecho. Compartir vestuario con este grupo de grandes atletas, además del entrenador, es un placer absoluto para mí", añadió.



(No deje de leer: Freddy Rincón: revelan su nexo con las mujeres involucradas en el accidente).

Un miembro más de la familia del Liverpool

“Lo más importante para mí es ayudar al equipo y seguir con el mismo estilo que empecé, y seguir trabajando duro en los entrenamientos como siempre, para poder lograr grandes cosas aquí, que quiero lo máximo", dijo 'Lucho'.



“Por supuesto, es obvio la gran institución que es este club y la calidad que tiene también. Así que siempre traté de venir y fichar por el club", complementó.

Facebook Twitter Linkedin

Un abrazo más entre el entrenador y el futbolista. Foto: EFE

¿Cómo es Jürgen Klopp?

"¿Cómo es el profe? ¡Increíble! Esa es la única palabra que puedes usar para describirlo enel poco tiempo que hemos pasado trabajando juntos. Es una persona muy humilde, con los pies en la tierra, muy tranquila. Intenta que todos sus jugadores estén contentos y para mí eso es muy importante".



“Al principio, creo que se trataba más de que él me dijera lo que he estado haciendo hasta ahora. Estaba tratando de transmitirme que de lo único que se trataba era de que siguiera haciendo lo que estaba acostumbrado. Quería que yo supiera que me había estado desempeñando muy bien hasta ahora y que debería intentar seguir haciendo más de lo mismo: jugar mi fútbol con alegría y felicidad, obviamente incorporando los planes e instrucciones tácticas preferidas en mi juego”, apuntó.

(Siga leyendo: ¿Luis Díaz y Liverpool o Guardiola y City? Así está la pelea por la Premier).

El final de temporada

“Sabemos que estamos prácticamente obligados a ganar todos los partidos de aquí al final de la temporada y sabemos que no hay margen de error para nosotros”, dijo Díaz sobre el objetivo de conseguir los cuatro grandes torneos que mantienen disputando.



“Cada competencia es diferente, cada trofeo es diferente y cada juego es diferente dentro de esas competencias, particularmente en la Premier League. Estamos tratando a todos como una final y sabemos lo que tenemos que hacer", continuó.

La titularidad

“Cuando el cuerpo técnico necesite llamarme, por supuesto que estaré listo y dispuesto en todo momento, como cualquier otro jugador que decidan incorporar a su alineación. Entonces, espero poder seguir de la misma manera, jugando bien y rindiendo de la manera correcta para que las cosas le vayan bien al equipo. Estoy aqui para ayudar", concluyó Díaz.

Más noticias:

Jackson Martínez, del fútbol a la música, una vida dedicada a Dios

Manuel Rincón envía un fuerte mensaje al conductor de la camioneta

DEPORTES