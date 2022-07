Después de un mes de vacaciones, Luis Díaz está listo para una nueva temporada con el Liverpool.

El guajiro, pieza vital en el engranaje del equipo de Jürgen Klopp, queda como referencia del ataque de los 'Reds' luego de la salida de Sadio Mané.



Esta temporada, 'Lucho' cuenta con la compañía del uruguayo Darwin Nuñez, quien viene del Benfica, de Portugal.



Este martes, Liverpool juega un amistoso (8 a. m., ESPN2) contra el Manchester United, en Tailandia, contra el Manchester United. Antesala de la Premier League que comienza en agosto.



(No deje de leer: Pique y Shakira: los poderosos bufetes de abogados que contrataron).

El calendario de Luis Díaz en lo que queda de 2022

Facebook Twitter Linkedin

Liverpool levanta el trofeo de la Copa FA. Luis Díaz celebra. Foto: Ben Stasall. AFP

15 de julio - Liverpool vs. Crystal Palace (Amistoso) - 7:35 A.M.



21 de julio RB Leipzig vs Liverpool (Amistoso) - 12:15 P.M.



27 de julio FC Salzburg vs. Liverpool (Amistoso) - 1 PM



30 de julio Liverpool vs. Manchester City (FA Community Shield) - 11 A.M.



6 de Ago. Fulham vs. Liverpool (Premier League) - 6:30 AM



15 de Ago. Liverpool vs. Crystal Palace - 2:00 PM



22 de Ago. Manchester United vs. Liverpool - 2:00 PM



27 de Ago. Liverpool vs. AFC Bournemouth - 9:00 AM



31 de Ago. Liverpool vs. Newcastle United 2:00 PM



3 de Sep. Everton vs. Liverpool - 6:30 AM



10 de Sep. Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers 9:00 AM



18 de Sep. Chelsea vs. Liverpool 10:30 AM



1 de Oct. Liverpool vs. Brighton & Hove Albion 9:00 AM



8 de Oct. Arsenal vs. Liverpool 9:00 AM



15 de Oct. Liverpool vs. Manchester City 9:00 AM Premiership de Inglaterra



19 de Oct. Liverpool vs. West Ham United 2:00 PM



22 de Oct. Nottingham Forest vs. Liverpool 9:00 AM



29 de Oct. Liverpool vs. Leeds United 9:00 AM



5 de Nov. Tottenham Hotspur vs. Liverpool 10:00 AM



12 de Nov. Liverpool vs. Southampton 10:00 AM



26 de Dic. Aston Villa vs. Liverpool 10:00 AM



31 de Dic. Liverpool vs. Leicester City 10:00 AM

Más noticias

DEPORTES