Este sábado, el colombiano Luis Díaz prolongó su idilio con el Liverpool. En el partido contra el Brighton, el guajiro marcó, ayudó en la ofensiva y también aportó en defensa. Su rendimiento, superlativo a juicio de los hinchas, despertó decenas de elogios. Los de Jürgen Klopp, su entrenador, unos de los más significativos.

Nuevos halagos de Klopp

Facebook Twitter Linkedin

Este fue el primer abrazo entre Luis Díaz y Jürgen Klopp, recién llegó el colombiano a Inglaterra. Foto: @LiverpoolFC

“Lo hizo muy bien. Probablemente es la única persona que sabe lo rápido que es”, aseguró el DT este sábado al finalizar el partido. Luego, agregó: "No es fácil traer a alguien durante la ventana de invierno, pero la forma en que jugó en Porto es exactamente como queremos que juegue aquí. Tiene que adaptarse defensivamente en momentos, pero puede llevar el balón, su regate no es malo”.



(No deje de leer: Video: el increíble gol olímpico de Jaminton Campaz en el fútbol brasileño).



Luis Díaz convirtió su segundo gol con el club inglés, luego de haber marcado en el compromiso contra el Norwich, también en la competencia de la Liga Premier.

Sin embargo, se espera más de él. Tanto los hinchas como Klopp creen que el colombiano les puede dar una mano gigante en busca de los objetivos que tienen.



“Todavía no hemos visto su gama completa de habilidades. Es un muy buen jugador. Y no tenemos grupos en nuestro equipo, pero tenemos algunos que hablan español y portugués, jugadores experimentados como Thiago, 'Bobby', y eso ayuda. Está bajo su protección. Es un chico muy agradable”, indicó Klopp.



(Además: Cristiano Ronaldo, el histórico, golazos con el Manchester United).



Sobre la jugada que generó el gol de Díaz y el golpe que recibió el colombiano, el técnico alemán dejó su impresión:



“No puedo decir nada, solo lo vi una vez. No lo he vuelto a ver, así que no sé si es una roja. Es un buen ejemplo de los problemas de VAR que todavía tenemos. Si todos me preguntan si fue roja, probablemente lo fue. ¿Por qué razón no fue roja? Tenemos una pantalla para decirnos. ¿Por qué tenemos estas discusiones después de los juegos? (…) En general, hay mucho espacio para mejorar el VAR”.



El Liverpool vuelve a jugar el miércoles, contra el Arsenal, por la fecha 27 de la Premier League. El juego será a las 3:15 p.m. Transmite 'Star+'.



DEPORTES