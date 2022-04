Luis Díaz escribió este martes un capítulo más en la novela idílica que está viviendo en Inglaterra. El atacante guajiro tuvo un destacado partido con el Liverpool vs. el Benfica, por los cuartos de final de la Champions League, y los medios de comunicación internacionales no han parado de citar elogios para 'Lucho'.



Este miércoles, después de escasas horas de haber marcado su primer gol en la Liga de Campeones con la camiseta 'red', Díaz recibió un par de espaldarazos de dos personas que conocen muy bien el fútbol inglés: el entrenador francés Arsene Wenger y el exfutbolista Michael Owen.



Ambos halagos no dejan dudas: Luis Díaz va por el camino correcto.

'Es especial'

Arsene Wenger, exentrenador del Arsenal. Foto: AFP

En diálogo con la cadena de origen catarí 'BeIN Sports', el exentrenador del Arsenal, Arsene Wenger, habló sobre la política de fichajes del Liverpool. En la lista de aciertos, el de Díaz sería uno de los más grandes.



“Le daría un 10/10 a los ojeadores del Liverpool", expresó Wenger de entrada.



“Nada ha estado mal allí, desde (Mohamed) Salah y (Sadio) Mane hasta (Virgil) Van Dijk", añadió.



Luego, el rumbo de sus elogios se dirigió al colombiano: "Ahora... Luis Díaz se ve especial. Es increíble lo que han hecho con él".



El valor del gol de Díaz

Luis Díaz, en partido contra Benfica. Foto: EFE

El exdelantero Michael Owen, quien vistió durante casi una década la camiseta del Liverpool, se sumó a la ola de apoyo a Luis Díaz, rescatando el valor de su anotación en el partido de este martes.



Sin rodeos, Owen dijo, en diálogo con la cadena británica 'Bt Sport', que el 3-1 sobre el Benfica, de visitante, “es un resultado brillante para el Liverpool".



Sobre el tanto de 'Lucho', que fue el del cierre de la velada, expresó: "El gol de Díaz, que les da una diferencia de dos goles en la serie, tiene un valor enorme".



DEPORTES