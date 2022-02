Meluk le cuenta... (Díaz: debut en el Liverpool y milongas del fútbol)

Luis Díaz llegó el viernes al Liverpool y el domingo ya estaba de guayos (y guantes por el frío) en Anfield. Menos de 48 horas entre una cosa y la otra. Entró al minuto 58 del partido que disputaba su nuevo equipo contra el Cardiff, en la FA Cup. Sin carreta, sin verso, sin milongas, sin adaptaciones, sin saber hablar el idioma: “Cero ‘inglish’, cero ‘inglish’”, le dijo a Jürgen Klopp, su famoso y reconocido entrenador, el viernes pasado en su primer encuentro.

El domingo, decía, Lucho entró sin pena ni temor a la cancha cuando su equipo ya ganaba 1-0. Empezó jugando en la izquierda, su zona natural. Y por ahí armó una llegada hasta la raya de fondo. Entre gambetas y cayéndose metió el pase de la muerte para que Takumi anotara el 2-0.



Primer partido y primer pasegol. Sin carretas de tiempos de adaptación, acondicionamientos y reacondicionamientos físicos, de conocimiento de los compañeros, de entendimientos tácticos y estratégicos de parte del técnico, de establecimiento de pequeñas y grandes sociedades y “sin saber decir ni ok en inglés”, como disparó Marino Millán, compañero de programa en Conexión, de Win Sports, y nos hizo desternillar de la risa.

Díaz, sin milongas

Luis Díaz. Foto: AFP

En el fútbol hay muchas milongas, muchos cuentos, que se repiten y no se prueban. Uno, este de que se necesita un tiempo indeterminado de adaptación antes de debutar en un equipo. Otro, por ejemplo, el del ritmo de competencia.



La lógica indica que un futbolista debe tenerlo para rendir, pero eso es tan gaseoso. Hace unos meses, con Pablo Romero consultamos a varios técnicos de renombre y cada uno tenía una varita de medición más corta o mas larga: que era al menos de un mes, que era un par de semanas, que eso es un tema de cada jugador, o que se pillaba a ojo en los entrenamientos. Otros ni varita tenían, como José Pékerman, que en su época de seleccionador de Colombia dijo: “Mientras el jugador esté sano, sin lesiones, sabemos de sus condiciones y qué pueden aportar”.



Y así con todo: ¿cuánto tiempo se necesita para tener ‘automatismos’, para los engañosos ‘procesos’, para ‘hacer familia’, para dar descansos y ‘gerenciar la plantilla’, para encontrar el ADN y hasta el ARN de un equipo o selección.

Vuelvo a Pékerman y a Colombia: el más grande Mundial de nuestra historia se hizo jugando a una cosa bien distinta al ‘dizque ADN del fútbol nacional’, y Falcao García , quizás el más grande jugador colombiano de todos los tiempos (si me apuran, tiene mi voto ya), fue del ‘Once ideal de la Fifa’ (único colombiano hasta ahora) y fue considerado el mejor 9 del mundo (único colombiano hasta ahora) jugando en el Atlético de Madrid de defensa y contragolpe de Simeone.

Apenas 48 horas para debutar y sin saber decir ni ‘ok’ en inglés: el fútbol es un idioma universal. FACEBOOK

Vuelvo a Luis Díaz: decía que hizo su debut relámpago en el Liverpool y además de su asistencia, con sus largas, delgadas elegantes ‘patas de garza’, tuvo un avance por el centro y la tiró un tris larga a un compañero, y otra escaramuza por la derecha. Entró, jugó y cumplió. Lástima que en la Selección aún no reviente, no sea el megracac que promete ser: Klopp no lo ficha porque sí, ni hace la cara de angustia que hizo cuando le pisaron la rodilla. Apenas 48 horas para debutar y sin saber decir ni ‘ok’ en inglés: el fútbol es un idioma universal.



A propósito de Falcao: nadie me saca de la cabeza que su famosa declaración tras la derrota contra Argentina y la virtual eliminación del Mundial (“el entrenador quería que mantuviéramos el cero”) fue una lavada de manos y para echarle el muerto públicamente al técnico Reinaldo Rueda..



MELUK LE CUENTA



GABRIEL MELUK

EDITOR DE DEPORTES

@MelukLeCuenta