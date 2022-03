En una reciente charla con 'Win Sports', el delantero del América de Cali, Adrián Ramos, recordó lo que fue su experiencia con Jürgen Klopp. El alemán lo dirigió en el Borussia Dortmund y, contrario al idilio que vive con Luis Díaz en Liverpool, la relación con el DT no fue nada fácil.

'Desafortunadamente me tocó la otra cara'

Adrián Ramos, cuando era delantero del Borussia Dortmund. Foto: AFP

"Con Klopp tuvimos mucha indiferencia porque él me exigía, así como es él. En ocasiones no me gustaba como lo hacía. Yo sentía que me resaltaba cada error, sentía que no me podía equivocar y eso no me gustaba. A mí cuando no me gusta algo se lo hago saber, y tal vez a él no le gustó la forma en la que lo hacía y fui perdiendo la confianza de su parte. Desafortunadamente me tocó la otra cara, pero es parte del fútbol", mencionó Ramos.



El delantero agregó que "Klopp al principio era bien", sin embargo, la relación empezó a cambiar. "Luego ya era de entrenador-jugador solamente. El saludo como personas respetuosas. Yo iba y hacía mi trabajo. En la segunda temporada se demoró como dos o tres meses en hablar conmigo y simplemente asumí: 'tengo que entrenar para ganarme una oportunidad'. Las cosas no siempre se dan como queremos, pero quedan las experiencias".



"Lo que hemos visto de él es que es carismático, entregado a su equipo, pero conmigo no fue esa persona", añadió Ramos.



"Fue complicado saber que iba a entrenar y no iba a ser convocado, o que si iba convocado era el 'jugador 18' que iba a la tribuna. Eso fue duro, pero gracias a Dios en un momento dije 'tengo que entrenarme porque no puedo venirme abajo'. El amor al fútbol me mantuvo, el querer ser importante en un equipo así fuera ahí o no. Eso hizo que no bajara los brazos".



Luis Díaz lleva menos de dos meses en Liverpool; cumplió sus diez primeros partidos y suma dos goles. Llegó pisando fuerte y ganándose la confianza de Klopp, quien lo elogia cada vez que tiene oportunidad.



Al respecto, Ramos reconoció que "Luis va por muy buen camino, está mostrando un carácter y una personalidad que muy pocos lo han hecho. Esperemos que siga así y compitiendo de esa forma, tiene un entrenador que puede explotarle ese talento. Con Klopp él puede dar ese salto de calidad y ojalá que aproveche ese paso por Liverpool, para que después cuando tenga que venir a la Selección lo transmita y lo contagie".



