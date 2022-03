El colombiano Luis Díaz sigue impresionando con el Liverpool y cada vez se consolida más en el esquema de un equipo que este miércoles, en Anfield Road, su casa, buscará meterse a los cuartos de final de la Liga de Campeones y sostener la ventaja que ya logró contra el Inter (3 p. m., con señal de ESPN).



Díaz entró a los 60 minutos de juego en el partido de ida para reemplazar al senegalés Sadio Mané, y aportó su contribución a un importante triunfo por 2-0 en San Siro, logrado mediante los goles de Roberto Firmino y Mohamed Salah.



No es normal que Liverpool, al menos desde que Jürgen Klopp es el técnico del equipo, contrate en el mercado de invierno. Pero la puja con el Tottenham aceleró la llegada de Díaz desde el Porto.



“Siempre he creído firmemente que no había que fichar un jugador en enero, salvo que lo queramos fichar también en el mercado de junio, y es el caso con Luis. Es un excelente jugador al que seguimos desde hace mucho tiempo”, explicó Klopp en su momento.

Un histórico del Liverpool respalda a Luis Díaz



Ya antiguas figuras del club comienzan a destacar el peso que gana el guajiro en la estructura del equipo. “Es el tipo de jugador que, cuando eres espectador, te hace vibrar en el asiento. Es directo, rápido y agresivo”, dijo el escocés Graeme Souness, quien ganó tres Copas de Europa con el Liverpool como jugador (1979, 1981 y 1984) y también fue técnico del equipo entre 1991 y 1994.



“Hace el tipo de cosas que el público adora. Cuando pierde el balón, corre y hace una entrada para recuperarlo. Hay muchas razones para que Díaz te guste, y este sistema le conviene de maravilla”, afirmó Souness cuando el colombiano fue contratado.

Otra figura inglesa espera que Díaz demuestre su valor



Otras antiguas glorias del fútbol inglés, sin embargo, creen que, tras haber deslumbrado en los primeros juegos, la exigencia aumenta y ahí es donde Díaz debe demostrar su peso.



“Cuando los equipos discuten cómo enfrentarse al Liverpool y a quién parar, no solo hablan de Mohamed Salah, Sadio Mané y Diogo Jota, sino también de Luis Díaz. Así que ahora es un juego diferente para él, y aquí es cuando vamos a ver de qué está hecho”, expresó Paul Merson, mundialista en Francia 98, exjugador del Arsenal y compañero de Hamilton Ricard en el Middlesbrough.



En diálogo con el tabloide británico Daily Star, Merson agregó: “Luis Díaz ha tenido un rendimiento tan destacado en el Liverpool que ya es un hombre marcado por los rivales. Entró y atrapó a todos en el debut. Los defensores no lo habían visto mucho ni sabían sobre él, y los tomó por sorpresa. Ahora, de repente, está en el radar y es cuando tiene que producir. Ahora está en las conversaciones de todos los rivales”.



Luego, consciente de la importancia de Díaz, Merson concluyó: “Lo que he visto hasta ahora me ha impresionado mucho. Su primer toque, su movimiento, su juego en equipo, su ética de trabajo, su definición, sus habilidades... Todo sobre él ha sido excepcional”.



