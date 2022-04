El colombiano Luis Díaz se alista para un nuevo desafío con el Liverpool, este martes cuando el club enfrenta al Manchester United, en partido clave para los Reds en la Liga Premier.

Mientras tanto, el colombiano sigue recibiendo elogios por lo que ha sido su desempeño en el Liverpool, partido a partido.

Nuevos elogios

Tras el más reciente duelo contra el Manchester City, el sábado en la semifinal de la FA Cup, Danny Murphy, exjugador del Liverpool que conquistó entre algunos títulos la FA Cup, la Copa y Supercopa de Europa en 2001, habló del colombiano en una reciente entrevista en el programa británico Match of the Day,.



En ella, el exjugador se refirió no solo al partido que disputó frente al Manchester City en la reciente semifinal, sino también a lo que va corrido de temporada con los 'Reds'.



"Para él no supone ningún esfuerzo, ¿verdad? Juega sin miedo. Físicamente capaz y rápido. En ambos sentidos. Está más que dispuesto a trabajar. Además, corre por detrás cuando tienen el balón. También ayuda a Robertson cuando Sterling le supera. Es exactamente lo que Klopp quiere de sus hombres de banda", inició Murphy.

'No se ha sentido intimidado

Luis Díaz. Foto: AFP

'Lucho' disputará el próximo 14 de mayo su segunda final con Liverpool y repetirá rival: Chelsea. El extremo de la Selección Colombia viene siendo protagonista en el equipo de Jurgen Klopp, y es muy usual que figuras del fútbol mundial, especialmente exjugadores de los 'Reds', den su opinión sobre él.



"Pero entrar en un club como el Liverpool y ser capaz de tener la confianza en sí mismo, también a mitad de temporada, es un premio gigantesco. Jugar con el tipo de jugadores con los que está jugando, los mejores de Europa, no se ha sentido intimidado en absoluto", agregó el exjugador.





REDACCIÓN FUTBOLRED

