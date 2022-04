Luis Díaz necesitó tan solo setenta minutos en el partido entre el Liverpool y Manchester United para brillar con un golazo y una estupenda asistencia.



Este miércoles, cuando todavía no han pasado 24 horas de su sobresaliente desempeño, la mayoría de medios británicos abren sus portales con decenas de elogios para 'Lucho'. El de Gary Neville, un histórico del Manchester United, uno de los más reseñados.

'¡Dios mío, qué jugador!'

Luis Díaz. Foto: EFE

“Honestamente, es absolutamente deprimente", comentó Gary Neville en su podcast personal terminado el partido entre Liverpool y Manchester United. Las palabras del exdefensor tienen que ver con su pasión por los 'diablos rojos', que cayeron 0-4.



"Desde que lo vi jugar en la final de la Copa Carabao, que fue la primera vez que lo vi en vivo, porque es hasta que ves a un jugador en vivo que descubres su talento, vi queestá jugando de lado izquierdo y yo lo veo desde la perspectiva de un lateral derecho. Entonces, tengo muy buen ojo para lo que no me hubiera gustado y lo que me gustaría, y pensé '¡Dios mío, qué jugador es!'", expresó el hombre que participó varios años con la selección inglesa.



“Su tenacidad, su habilidad, su ritmo, su lucha, su espíritu..., ¡todo! Tienen cinco delanteros de clase mundial. ¡Ellos (Liverpool) han encontrado otro!", concluyó Neville.



