Luis Díaz, la estrella del Liverpool, ya está preparando detalles para su regreso a las canchas inglesas después de la dura eliminación de Colombia del camino al Mundial de Catar.



El equipo 'red' enfrenta este sábado al Watford del 'Cucho' Hernández, a las 6:30 a.m., hora de Colombia, por la fecha 31 de la Premier League.

A la espera de saber si 'Lucho' tendrá actividad, el guajiro recibió nuevos elogios de un hombre del seno del Liverpool: Stewart Downing.



Luis Díaz y más elogios por su nivel

Luis Dïaz celebra gol con Liverpool. Foto: EFE

Stewart Downing, volante inglés que tuvo 91 apariciones con la camiseta del Liverpool entre 2011 y 2013, afirmó que Luis Díaz lo tiene impresionado. De hecho, no dudó en compararlo con el uruguayo Luis Suárez, quien ha sido una de las grandes figuras del club en la última década.



"Díaz ha sido brillante. Lo primero que miro cuando un jugador llega a la Premier League es el físico. ¿Cómo manejan todo eso? Pero parece que le gusta. Se queda atascado, rebota hacia arriba y vuelve a ir..." comentó Downing, en diálogo con 'Goal'.



"Luis Suárez era un poco así. Tenía toda la habilidad del mundo, pero también tenía ese deseo ardiente de nunca darse por vencido. Miro a Díaz y veo ese mismo deseo", añadió el inglés.



Como ha sido la tendencia general, Downing reconoció que 'Lucho' ha tenido un proceso de adaptación increíble. En él, la confianza de Klopp, su entrenador, ha sido vital: "A Díaz le ayuda que el equipo esté ganando y que tenga jugadores increíbles a su alrededor. El entrenador ha podido sumergirlo dentro y fuera, elegir qué juegos comienza y cuándo sale de la banca. Ha sido capaz de encontrar sus pies, y parece que ha estado aquí durante años. Dice mucho de él que haya sido capaz de hacer eso".



"Muchos clubes perseguían a Díaz, sé que Everton, Spurs, Leeds estaban buscando, pero no podría haber resultado mejor para él, no lo creo. Escogió la mejor opción y el Liverpool tiene un gran jugador", concluyó Downing.



