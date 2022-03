El Liverpool conquistó el domingo en Wembley la Copa de la Liga al imponerse en los penales al Chelsea tras empatar a cero, después de que el guardameta español Kepa Arrizabalga fallara su penal en la tanda decisiva (11-10) en un enfrentamiento electrizante.

En esta definición, llamó la atención la precisión de los jugadores de ambos equipos en los cobros, pues al menos en Liverpool, ninguno falló.



No es casualidad. el DT Jurgen Klopp reveló en los medios del club, que cuentan con un programa especial para trabajar la parte psicológica y neuronal de los jugadores, entre ellos el recién llegado, el colombiano Luis Díaz.

Las claves

"Trabajamos con Neuro11, no sé si sabéis lo que es, pero en la pretemporada los deberíais haber visto en nuestros entrenos. Con los chicos de neuro11 entrenamos jugadas a balón parado. Las últimas semanas cada jugador pasó por un ejercicio psicológico específico para los penaltis. También para los córners y las faltas, pero especialmente en los penaltis", dijo Klopp.



Liverpool fue infalible en la definición. El colombiano ya había sido sustituido al minuto 96, por lo que no pudo patear.



"Nos dieron una lista de lanzadores. Ellos (Neuro11) estaban en el estadio, no me puedo imaginar al ritmo que les iría el corazón. Teníamos a los cinco primeros jugadores y luego hasta el seis, el siete y el ocho. A partir de ahí algunos de los jugadores de la lista ya no estaban en el campo y ni siquiera se acercaban en la lista. Fue realmente emocionante. Felicidades a los chicos y a neuro11", añadió.



Según se sabe, esta empresa fue fundada por los doctores en neurociencia Niklas Häusler, doctorado en neurociencia y psicología por la Universidad de Bonn, y el Doctor Fabian Steinberg, doctorado en neurociencia y ciencias del deporte por la Universidad de Colonia. Además de Patrick Häntschke, ex entrenador de juveniles en la Bundesliga.



