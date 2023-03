La incapacidad de Luis Díaz, tras la lesión que sufrió el 9 de octubre de 2022 en el partido entre Arsenal y Liverpool, se alargó mucho más de lo previsto.

De una baja de un par de meses como pronóstico inicial, el colombiano lleva cinco meses y medio afuera de las canchas, tras una recaída en la lesión de rodilla en un campo de entrenamiento del equipo en Dubai (Emiratos Áraves) en diciembre, que incluso lo obligó a ir al quirófano.



“Puedo decirles que las dos sesiones que tuvo con nosotros en Dubái en el campo de entrenamiento fue como, ‘Dios mío, ¿qué tan bueno es eso?’. Luego se lesionó de nuevo”, recordó el técnico Jürgen Klopp, citado por Liverpool Echo.

Jürgen Klopp

Díaz se reintegró esta semana a trabajos normales con el Liverpool, pero aún no tiene fecha de regreso a las canchas. Los hinchas del equipo se ilusionan con su regreso, tras su explosiva aparición a comienzos del 2022, cuando fue transferido desde el Porto, a cambio de 47 millones de euros.



Liverpool ha vivido una de las temporadas más difíciles de los últimos años. Díaz alcanzó a jugar 12 partidos, en los cuales anotó cuatro goles, antes de su lesión.



El club, mientras tanto, pasó muchos trabajos. Quedó eliminado tanto de la Copa FA como de la Copa de la Liga. En la Liga de Campeones llegó hasta octavos de final, pero en esa instancia Real Madrid le pasó por encima.

El plan para el regreso de Díaz



Ahora, Díaz espera estar disponible lo más pronto posible con el Liverpool para el único objetivo que le queda en la temporada: entrar a posiciones de clasificación a torneos europeos.



Liverpool es sexto en la Premier League, con 42 puntos, a cinco del Newcastle, que ocupa la quinta casilla y hoy iría a Europa League, y a siete del Tottenham, que hoy tiene la última de las cuatro casillas para la Champions.



El plan inicial con Díaz, según Liverpool Echo, es irlo llevando poco a poco, pero de acuerdo con las necesidades, Liverpool podría acelerar su retorno, teniendo en cuenta que tiene un calendario bastante difícil.



El sábado, Liverpool visitará al Manchester City. Luego, el martes, volverá a ser visitante, contra el Chelsea, y el domingo 9 recibirá al Arsenal. Serán tres duelos de altísimo nivel en los que Liverpool se jugará su temporada.

Our fixtures coming up in April 📅 pic.twitter.com/1vS2E6rVNZ — Liverpool FC (@LFC) March 29, 2023



“Cuando regrese, será realmente bueno y muy impactante, por supuesto. Eso está claro. ¿Qué tan rápido? No lo sé. Hay que ver, ese es el gran reto en estos momentos, no hay tiempo para tener paciencia”, explicó Klopp.



“Siempre hay que esperar. Como dije, lo vi, una sesión muy intensa con muchos cambios de dirección y cosas así. Si no hay una reacción a eso y puede dar el siguiente paso, entonces creo que no está muy lejos”, agregó sobre el retorno de Díaz.



